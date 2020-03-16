ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минспорта: Есть только один эпизод заражения спортсмена коронавирусом

16.03.2020 21:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В последние дни в средствах массовой информации на фоне новостей о коронавирусе распространяется и фейковая информация, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Так, появились сообщения о том, что якобы несколько белорусских спортсменов заболели COVID-19. В Министерстве спорта прокомментировали ситуацию, а также сделали официальное заявление по отмене соревнований среди детей и подростков.

Официальное заявление по отмене соревнований среди детей и подростков. Комментарий Минспорта

Минспорта: Есть только один эпизод заражения спортсмена коронавирусом

Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма:
У нас есть только один эпизод, подтвержденный соответствующими службами Министерства здравоохранения, о заражении одного спортсмена коронавирусом. Все остальное это не более чем домыслы и чьи-то рассуждения, что якобы их несколько, что были там какие-то опасения из-за недомогания наших конькобежцев.

Все результаты анализов были получены отрицательные, и, более того, завтра они, по всей видимости, будут уже выписаны из больницы и отправлены, да, под медицинским наблюдением, но уже не находясь в такой вот жесткой изоляции.

Люди в материале: Владимир Нестерович

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В последние дни в средствах массовой информации на фоне новостей о коронавирусе распространяется и фейковая информация, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что происходит на «закрытой» белорусско-российской границе (ничего)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика