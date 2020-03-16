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Минспорта: Есть только один эпизод заражения спортсмена коронавирусом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В последние дни в средствах массовой информации на фоне новостей о коронавирусе распространяется и фейковая информация, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Так, появились сообщения о том, что якобы несколько белорусских спортсменов заболели COVID-19. В Министерстве спорта прокомментировали ситуацию, а также сделали официальное заявление по отмене соревнований среди детей и подростков.
Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма:
Все результаты анализов были получены отрицательные, и, более того, завтра они, по всей видимости, будут уже выписаны из больницы и отправлены, да, под медицинским наблюдением, но уже не находясь в такой вот жесткой изоляции.
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Новости Беларуси. В последние дни в средствах массовой информации на фоне новостей о коронавирусе распространяется и фейковая информация, сообщили в программе...
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