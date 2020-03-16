В МИД Беларуси рассказали, что делать гражданам нашей страны за границей

Источник материала: Вороновская газета





Белорусы, находящиеся за рубежом, оказываются практически отрезанными от возможности вернуться на родину транзитом через многие страны, считает начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз.

— Сохраняется сложная ситуация с возвращением на родину белорусских граждан, спровоцированная жесткими ограничительными мерами по въезду иностранцев, введенными рядом государств, — отметил в заявлении в связи c дополнительными ограничениями в сопредельных странах ввиду распространения вирусной инфекции COVID-19 Анатолий Глаз.

По его словам, все случаи отслеживаются МИД и загранучреждениями Беларуси в круглосуточном режиме.

— Активно оказывается содействие в поиске альтернативных маршрутов по возвращению на родину. Организуются дополнительные наземные пути доставки, соответствующие авиарейсы ОАО «Белавиа» в случае необходимости осуществляются более вместительным авиатранспортом, реализуются другие мероприятия, — добавил Анатолий Глаз.

Также спикер отметил, что в МИД сожалеют об озвученном на указанном фоне российской стороной решении о закрытии границы с Беларусью.

— Находимся в ожидании конкретной официальной информации от российской стороны о вариантах и модальностях имплементации указанной меры, — пояснил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси.

Что касается Украины, то, с учетом возможных мер по ограничению передвижения внутри этой страны, гражданам Беларуси рекомендовано максимально оперативно самостоятельно выдвигаться к ближайшим пунктам пропуска на белорусско-украинской границе, где они смогут в пешем порядке вернуться на родину до 00 часов 01 минуты 17 марта 2020 года.

— Обращаем внимание белорусских граждан, оказавшихся на территории иностранных государств, которые ввели ограничительные меры, приостановили авиа-, железнодорожное и/или автомобильное сообщение, на необходимость обращения за содействием в поиске альтернативных вариантов возвращения в Беларусь к представителям туркомпаний (в случае туристических поездок) и в загранучреждения Республики Беларусь по телефонам экстренной связи, — пояснили в МИД.

В соответствии с решением мобильного оператора Life:) звонки абонентов, в том числе в роуминге, на экстренные номера белорусских загранучреждений (исключительно из данного списка ) будут бесплатными в этот период (подробнее см. тут ).

— Призываем отслеживать обновляемую на постоянной основе релевантную информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе Министерства иностранных дел. В связи с текущим развитием ситуации рекомендуем гражданам Беларуси воздержаться в данный период от зарубежных поездок, — подытожили в ведомстве.

Кроме этого, в МИД дополнительно обратили внимание на следующую информацию:

с 16 марта 2020 года вводится запрет на въезд на территорию Чехии всех иностранцев, не только из стран с высоким риском заражения;

с 18.30 16 марта до 17.00 14 апреля 2020 года введено чрезвычайное положение в Армении;

с 18 марта 2020 года на две недели (в настоящий момент) запрещен въезд иностранных граждан на территорию Грузии;

с 08.00 16 марта до 1 апреля 2020 года фактически введен запрет на въезд в Норвегию иностранцев, за исключением граждан Швеции и Финляндии, а также тех, у кого есть вид на жительство в стране;

15 марта 2020 года на всей территории Сербии введено чрезвычайное положение, закрыт въезд для всех иностранных граждан, за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Сербии;

с 17 марта до 1 апреля 2020 года в Молдове прекращаются все регулярные авиапассажирские рейсы, а также отменяются международные пассажирские железнодорожные маршруты;

с 8.00 16 марта 2020 года на неограниченный срок на границах Германии с Австрией, Данией, Люксембургом, Францией и Швейцарией введен пограничный контроль;

с 16 марта по 15 апреля 2020 года в Казахстане введен режим чрезвычайного положения. Въезд иностранцев запрещен (только выезд);

с 16 марта 2020 года приостановлено авиационное и автодорожное сообщения между Узбекистаном и другими государствами;

c 19 марта по 31 марта 2020 года приостанавливается авиасообщение с иностранными государствами для всех международных аэропортов Египта (модальности уточняются).

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