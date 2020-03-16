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В московском аэропорту пресекли ввоз бриллиантов из Дубая на 240 тысяч долларов

16.03.2020 20:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники Домодедовской таможни пресекли ввоз из Дубая шести бриллиантов стоимостью более 18 миллионов рублей (более 240 тысяч долларов).

Как передает в понедельник РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

"Шесть прозрачных драгоценных камней таможенники обнаружили в январе 2020 года в багаже 24-летнего гражданина России, прибывшего из Дубая. Он проследовал через "зеленый коридор", тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию", - говорится в сообщении.

Пассажир заявил, что камни стоят 5 тысяч долларов, но подтвердить это документально не смог. Таможенная экспертиза установила, что камни являются бриллиантами стоимостью более 18 миллионов рублей.


В настоящее время по материалам дела проводится проверка, пишет ru.oxu.az

Авиационным транспортом беспошлинно можно ввозить в Россию товары для личного пользования стоимостью до 10 тысяч евро; в случае превышения необходимо заполнить декларацию и уплатить таможенную пошлину, напоминают в ФТС.
 
 
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Сотрудники Домодедовской таможни пресекли ввоз из Дубая шести бриллиантов стоимостью более 18 миллионов рублей (более 240 тысяч долларов).
 
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