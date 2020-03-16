В московском аэропорту пресекли ввоз бриллиантов из Дубая на 240 тысяч долларов

Как передает в понедельник РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба ФТС России.





"Шесть прозрачных драгоценных камней таможенники обнаружили в январе 2020 года в багаже 24-летнего гражданина России, прибывшего из Дубая. Он проследовал через "зеленый коридор", тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию", - говорится в сообщении.





Пассажир заявил, что камни стоят 5 тысяч долларов, но подтвердить это документально не смог. Таможенная экспертиза установила, что камни являются бриллиантами стоимостью более 18 миллионов рублей.









ru.oxu.az В настоящее время по материалам дела проводится проверка, пишет





Авиационным транспортом беспошлинно можно ввозить в Россию товары для личного пользования стоимостью до 10 тысяч евро; в случае превышения необходимо заполнить декларацию и уплатить таможенную пошлину, напоминают в ФТС.







