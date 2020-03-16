Ограничения на въезд в Россию не будут касаться дипломатов и водителей грузовиков

Источник материала: Вороновская газета





Правительство России подготовило проект распоряжения о введении временных ограничений на въезд в РФ граждан иностранных государств, в том числе граждан Беларуси. Информацию об этом распространила пресс-служба российского Кабинета министров, сообщает БЕЛТА.

Согласно сообщению пресс-службы, ограничения на въезд в Россию не будут распространяться на определенные категории лиц, включая водителей грузового автотранспорта.

«Кроме того, подготовленный проект распоряжения правительства РФ предусматривает исключения для работающих в России сотрудников диппредставительств и консульских учреждений, членов официальных делегаций, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации или следующих на похороны близких родственников», — уточнили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что принимаемые ограничительные меры вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

https://www.belta.by/