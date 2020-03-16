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Ограничения на въезд в Россию не будут касаться дипломатов и водителей грузовиков

16.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Ограничения на въезд в Россию не будут касаться дипломатов и водителей грузовиков

Правительство России подготовило проект распоряжения о введении временных ограничений на въезд в РФ граждан иностранных государств, в том числе граждан Беларуси. Информацию об этом распространила пресс-служба российского Кабинета министров, сообщает БЕЛТА.

Согласно сообщению пресс-службы, ограничения на въезд в Россию не будут распространяться на определенные категории лиц, включая водителей грузового автотранспорта. 

«Кроме того, подготовленный проект распоряжения правительства РФ предусматривает исключения для работающих в России сотрудников диппредставительств и консульских учреждений, членов официальных делегаций, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации или следующих на похороны близких родственников», — уточнили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что принимаемые ограничительные меры вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

https://www.belta.by/

 
 
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Правительство России подготовило проект распоряжения о введении временных ограничений на въезд в РФ граждан иностранных государств, в том числе граждан...
 
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