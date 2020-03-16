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Ограничения на въезд в Россию не будут касаться дипломатов и водителей грузовиков
16.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Правительство
Согласно сообщению пресс-службы, ограничения на въезд в Россию не будут распространяться на определенные категории лиц, включая водителей грузового автотранспорта.
«Кроме того, подготовленный проект распоряжения правительства РФ предусматривает исключения для работающих в России сотрудников диппредставительств и консульских учреждений, членов официальных делегаций, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации или следующих на похороны близких родственников», — уточнили в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, что принимаемые ограничительные меры вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.
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Правительство России подготовило проект распоряжения о введении временных ограничений на въезд в РФ граждан иностранных государств, в том числе граждан...
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