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Посольство США в Минске временно приостанавливает выдачу виз

16.03.2020 20:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В посольстве отметили, что как только угроза коронавируса пропадет, выдача виз будет возобновлена в полном объеме.

Как пишет Sputnik, посольство США в Минске с 17 марта не будет выдавать неиммиграционные визы, говорится в сообщении дипмиссии.

Данное решение было принято из-за опасности дальнейшего распространения коронавируса нового типа COVID-19.

"Посольство США в Минске приостанавливает оказание услуг по выдаче неиммиграционных виз с 17 марта. Услуги, оказываемые посольством гражданам США, по-прежнему будут доступны", – сказали в дипмиссии.

Там также отметили, что как только угроза коронавируса пропадет, посольство 
возобновит выдачу виз в полном объеме.


Как ранее стало известно, посольства и консульства Литвы и Польши прекратили прием документов на получение виз от граждан Беларуси в связи с объявлением карантина на территории данных стран.

Согласно последним данным, коронавирус COVID-19 в Беларуси выявлен у 36 граждан. За минувшие сутки выполнено исследование на коронавирус 950 образцов, а еще около 200 находятся в работе. Всего с начала февраля специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провели более 16 тысяч тестов на COVID-19.
 
Теги: Минск
 
 
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В посольстве отметили, что как только угроза коронавируса пропадет, выдача виз будет возобновлена в полном объеме.
 
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