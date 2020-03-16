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В ЕЭАС было принято решение обнулить пошлины на электромобили

16.03.2020 20:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совет ЕЭК принял решение обнулить ставку ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза на отдельные виды моторных транспортных средств с электрическими двигателями, сообщает eurasiancommission.org.


«Предлагается установить эту меру с учетом скачка курсов национальных валют и отсутствия внутреннего производства, а также для создания стимулов по формированию необходимой инфраструктуры», — отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Нулевая ставка будет действовать по 31 декабря 2021 года включительно и применяться при импорте электромобилей в ЕАЭС как юридическими, так и физическими лицами. Решение вступает в силу через 30 календарных дней с даты официального опубликования.

Ранее таможенные пошлины на электромобили в ЕАЭС уже обнуляли. Такая мера действовала с 15 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года включительно (на основании Решения Совета Комиссии № 53 от 11 июля 2016 года). Однако ее действие на протяжении менее одного года не позволило достичь планируемых результатов. К тому же такой режим не распространялся на физических лиц. Они уплачивали пошлину в размере 48−54% от таможенной стоимости, что фактически являлось заградительным барьером для покупки электромобилей.

При этом интерес к электромобилям есть во всех странах Союза. По данным Департамента статистики ЕЭК, в январе-октябре 2019 года их импорт в страны ЕАЭС составил 292 электромобиля на общую сумму 14,86 млн долл. США. Доля импорта Армении составила 0,7%, Беларуси — 30,8%, Казахстана — 7,2%, России — 61,3%. В основном электромобили завозятся из США, Китая, Австрии, Германии.

Собственного серийного производства электромобилей в ЕАЭС нет. Но промышленный потенциал существует практически во всех странах. В Беларуси это — СП ЗАО «ЮНИСОН» и СЗАО «БЕЛДЖИ». С учетом предлагаемой меры таможенно-тарифного регулирования к концу 2022 года объем производимых в Республике Беларусь электромобилей планируется увеличить до 30 тысяч в год. Также в Беларуси утверждена Программа создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей. За 2019 год количество зарядных станций РУП «ПО «Белоруснефть» увеличилось до 125 единиц. К 2021 году планируется нарастить их число до 500 станций. Запланировано строительство супербыстрых электрозарядных комплексов, позволяющих сократить время зарядки электромобилей до 10−20 минут.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Ввозные пошлины на электромобили обнулят до 2021 года. Такое решение было принято на заседании комиссии ЕАЭС 16 марта.
 
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