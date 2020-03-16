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Насколько белорусы готовы позаботиться о себе? Как COVID-19 изменил нашу повседневную жизнь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. COVID-19 вносит коррективы в нашу повседневную жизнь. Меняются правила поведения в общественных местах, транспорте и даже дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Показываем, как в Минске дезинфицируют общественный транспорт
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
На выходе обрабатывают корзины. Культура гигиены растет.
Конечно, это прекрасно. Это забота о людях.
В магазин сегодня отправился и Павел Кулаков. Его бабушке 80 лет. В этот период важно поберечь здоровье старшего поколения.
Павел Кулаков:
В семье решили пока сократить количество посещений. Но звонят друг другу часто.
– Алло.
Школы и детские сады на карантин не уходят, но усилены санитарно-профилактические меры. Теперь каждый ребенок знает:
Чтобы не заразиться вирусом, нужно мыть часто руки, промывать нос.
Больницы, в том числе региональные, в полной готовности. Дефицита мест нет.
Александр Тарасенко, главный государственный санитарный врач Гомельской области:
Эксперты сходятся во мнении, что идеальной формулы борьбы с короновирусом нет, и сейчас каждая страна вырабатывает свой иммунитет от новой пневмонии. Можно, конечно, объявить карантин как в Италии, парализовать всю инфраструктуру. А можно как Южная Корея, где ограничительные меры точечные, нагрузка на больницы минимальная и экономика работает. Китай показал: главное в этом деле скорость реакции.
Конечно, итоги эффективных методов лечения еще впереди, но очевидно: фейки и страхи – далеко не панацея от короновируса. Элементарные правила гигиены – вот бесспорный плюс в общее дело.
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Новости Беларуси. COVID-19 вносит коррективы в нашу повседневную жизнь. Меняются правила поведения в общественных местах, транспорте и даже дома, сообщили в программе...
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