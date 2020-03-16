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Россия до 1 мая запретила въезд иностранцам из-за эпидемии коронавируса

16.03.2020 21:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство России приняло постановление, которым запрещает иностранцам въезд в страну с 18 марта до 1 мая. Причиной стала эпидемия коронавируса.

Россия до 1 мая запретила въезд иностранцам из-за эпидемии коронавируса
В документе говорится, что запрет не будет распространяться на дипломатов, членов официальных делегаций, машинистов, летчиков и моряков, а также на тех иностранцев, которые живут в России постоянно, пишет bbc.com

Как уточняется на сайте правительства, премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что принимаемые Российской Стороной меры соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и носят исключительно временный характер.

Ранее стало известно, что применение похожих мер рассматривается в Евросоюзе. Так, Еврокомиссия рекомендовала на 30 дней полностью закрыть для иностранцев въезд на территорию союза.


Исключение сделают только для неотложных поездок. Кроме того, ограничения не коснутся тех иностранцев, которые постоянно живут на территории Евросоюза.

По официальным данным, число заболевших коронавирусом в России за последние сутки выросло в полтора раза и достигло 93 человек. Всего было выявлено еще 30 случаев заражения (20 из них в Москве), хотя еще накануне оперативный штаб сообщал о 63 заболевших.

По данным на 15 марта, число заболевших COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, по всему миру составляет более 153,5 тысяч человек, 5735 из них скончались.
 
 
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Правительство России приняло постановление, которым запрещает иностранцам въезд в страну с 18 марта до 1 мая. Причиной стала эпидемия коронавируса.
 
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