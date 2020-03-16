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Александр Федута: Когда поминки созываем?

16.03.2020 22:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Все понятно: коронавирусом сегодня можно будет объяснить всё и всем. Власть будет ссылаться на эпидемию, говоря о падении жизненного уровня трудящихся избирателей.

Александр Федута: Когда поминки созываем?
Праймериз в Пинске. Фота: facebook.com/adziny2020
Оппозиция будет аргументировать смену тактики нежеланием подвергать жизнь всё тех же трудящихся избирателей опасности. Как сказал бы Меркуцио, уходя умирать за сценой, где идет «Ромео и Джульетта», коронавирус на оба ваши дома.

Отодвинем в сторону эту весьма уважительную причину отказа Павла Северинца от участия в праймериз. Рассмотрим вторую, несколько менее уважительную.


Павел Северинец. Фото: Ирина Ареховская / Белсат

В праймериз приглашались для участия все желающие. Я сейчас не кандидатов в единые кандидаты имею в виду – тех, кого призывали прийти на встречи и проголосовать за одного из предлагаемых. И что, кто-то сомневался в том, что власть найдет свою гайку на ваш болт, друзья-товарищи? И вот, как утверждает лидер гонки, появились толпы сотрудников исполкомов, которые начали поддерживать его соперника.

Это – основание, чтобы сняться с гонки? Причем не с праймериз сняться, а вообще объявить о том, что единственный выход – это выход на улицы?


Юрий Губаревич. Фота Белсат

Наглядно можно представить себе этот выход. Сторонники Павла Константиновича выходят на площадь под красноречивым лозунгом: «Долой Губаревича! Наш кандидат – самый единый кандидат!» Под транспарантами данного содержания можно проходить по улицам до самого дня голосования. Как пелось в известной песне советского времени, «чукча в чуме ждет рассвета, а рассвет наступит летом» – вот, до лета и можно проходить. Весьма мобилизующая мелодия, под которую хоть на Берлин, хоть на Москву можно маршировать. Главное – обойти Губаревича.

Дело не в том, что ситуация изменилась и все пошло не по сценарию. Дело в том, что новый сценарий вообще, как выясняется, не оговаривался организаторами праймериз. Они просто за аксиому приняли, что в голосовании будут участвовать исключительно жители оппозиционного гетто, ну и немногочисленные гражданские активисты.

А то, что в реальности белорусский электорат состоит не только из оппозиции и активистов, это просто в расчет не бралось. А если бы бралось?


Анна Канопацкая. Фото: Ирина Ареховская / Белсат

Вы представьте себе картину. Кандидаты в единые кандидаты приезжают в населенный пункт NN. Рассаживаются за столом президиума, чтобы все видели, что они – не только умные и политически грамотные, но еще и красивые (только Канопацкой не хватает, но она может оставаться на пикете). Начинается встреча с потенциальными избирателями. И тут в арендованное помещение входят несколько высоких и вполне даже аккуратно одетых джентльменов, среди которых седой мужчина с узнаваемым зачесом на голове и усами.

– Ничего, ничего, – успокаивает он владельца помещения, нервно объясняющего, что свержение власти состоится не сегодня и не здесь. – Я просто мимо с ребятами проходил. Мне сказали, что можно посмотреть, вопросы позадавать. Ну, решили зайти! Что теперь – выгоните?


А действительно – что теперь? Выгонять Лукашенко прямо из зала, где идет встреча? Так он ведь избиратель – ничуть не хуже Северинца с Губаревичем. И права голоса его пока никто не лишал. И паспорта при нем и при охране. Вот, он подходит за бюллетенем для голосования. И те, высокие и аккуратно одетые, тоже подтягиваются. Вот, паспорта достали из широких штанин – дубликатом, как сказал бы еще один классик, бесценного груза. Что, демократы хреновы, откажем им в праве участвовать в голосовании? А если они искренне хотят отдать свои голоса за госпожу Ковалькову – что тогда? Или вычеркнут всех и впишут кандидата Панду или Барсика? Их право.

– Они – не наш избиратель! – сакраментально может возразить мне товарищ Борисов, исполняющий обязанности демократической Лидии Ермошиной.

А кто вам это сказал? Кто вообще сказал, что в выборах президента Республики Беларусь участвуют исключительно белые и пушистые христианские демократы, а также немного неголосующих Мацкевичей? Вы ведь искренне рассчитываете на то, что вас поддержит большинство? Вот, уговаривайте зампреда очередного райисполкома, что вы – та самая вожделенная альтернатива. Вдруг госпожа Ковалькова сможет уговорить даже Лукашенко? С моей точки зрения, вы ее ораторское мастерство явно недооцениваете.

Ах, нет. Вы слишком хорошо знаете себе цену. Выход за пределы гетто равнозначен политической смерти? Ну-ну.

Когда поминки созываем?
 
 
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Все понятно: коронавирусом сегодня можно будет объяснить всё и всем. Власть будет ссылаться на эпидемию, говоря о падении жизненного уровня трудящихся...
 
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