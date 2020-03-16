Дорого и круто. В Новой Боровой построили школу за 20 млн долларов

Источник материала: Аргументы и факты

Учли мировой опыт

В современном районе Новая Боровая появилась первая школа. Она располагается в деревне Копище по адресу: Авиационная, 2. Разработкой проекта, строительством и комплектацией занималась компания «А-100 Девелопмент». Помогали эксперты из Европы, Беларуси и России. Проект обошёлся застройщику в 20 млн долларов.

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Светлана Шевлик. Фото «А-100 Девелопмент».

- Мы собрали лучшее из мирового опыта, чтобы создать место, которое вдохновит детей получать знания, а учителей - делиться этими знаниями, – отметила директор ГК «А-100 Девелопмент» Светлана ШЕВЛИК.

– Инфраструктура имеет огромное значение для любого жилого комплекса, и в креативной среде ребенок с большей вероятностью раскроет в себе таланты и способности.

Школа - это инвестиция в будущее, поэтому наша называется «Школой Будущего». Мы создали эстетичное и функциональное пространство, потому что верим: красивая среда формирует красивого человека.

Школу построили чуть больше чем за год. Она оборудована террасами, мастерскими, научными экспонатами, газонами и территориями отдыха на крыше, а также отдельным спортивно-оздоровительным комплексом.

Объект рассчитан на 1020 учеников, а его площадь превышает 14 тысяч квадратных метров. Сооружение состоит из четырёх корпусов - блока начальной школы, блока средней школы, административного корпуса и территории общественных пространств.



Фото «А-100 Девелопмент» .

В апреле 2020 года компания «А-100 Девелопмент» передаст «Школу Будущего» государству. Занятия здесь начнутся уже 1 сентября.

Что снаружи

Так как на территории Новой Боровой раньше был аэропорт, фасад школы выполнен в небесной тематике. Леонардо да Винчи, братья Райт, Гагарин, воздушные судна, ракеты...

В школе предусмотрены занятия под открытым небом: есть географическая площадка, грядки, парник и столы под навесом. А учиться музыке можно на императорских трубах, трубчатых колоколах, кахоне и лепестковых барабанах. Оборудованы площадки для изучения астрономии, физики, основ безопасности и ПДД.

Поиграть в футбол можно будет на двух полях с искусственным покрытием для юниорского футбола и мини-футбола. Рядом – площадка с прорезиненным покрытием для игры в волейбол, баскетбол и теннис. Есть также рампа для скейтбординга и workout-зоны с тренажерами.



Фото «А-100 Девелопмент».

С наступлением весны и благоприятных погодных условий застройщик будет высаживать лиственные и хвойные деревья, многолетние декоративные травы и вьющиеся растения, газоны.

Что внутри

Кажется, застройщики учли все пристрастия школьников – до мелочей. Даже подоконники сделаны так, чтобы на них можно было сидеть! Для средней и начальной школ организованы раздельные входы. Каждый из них оборудован зоной ресепшн и пропускной системой.



Столовая просторная и уютная. Фото: АиФ

На первом этаже у входа — амфитеатр, где школьников будет встречать консьерж. По всей территории установлена система видеонаблюдения. В школе создана безбарьерная среда с современными лифтами, санузлами и душевыми для людей с инвалидностью.

Двери в классах прозрачные - для атмосферы доверия и открытости. Для малышей обустроены гардеробы, комнаты для сна, зоны отдыха и научные экспонаты. Можно узнать больше о законах физики – от различий плотности у жидкостей до распространения звуковых волн.



Один их научных экспонатов. Фото: АиФ

«А-100 Девелопмент» оснастят нужным оборудованием и инвентарем школьные лаборатории, мастерские и библиотеку. Продуманы 13 зон отдыха для детей разных возрастов и характеров.

В спортивно-оздоровительном комплексе расположено два бассейна (один длиной 25 метров, второй - для детей), две сауны, поверхности с подогревом, танцевальный зал, а также кафе и большой холл для посетителей.

Общественное пространство в старшей школе оборудовано столиками и скамеечками. В коридорах панорамные окна. Актовый зал рассчитан на 250 человек. Установлено оборудование для проведения школьных дискотек. Есть спортивный и тренажерный залы. Спортивный центр спроектирован таким образом, чтобы в нем могли заниматься и школьники, и жители района Новая Боровая. Он будет доступен жителям по вечерам.

Учительская комната просторная: есть места для отдыха и телевизор. А в кабинете у директора на стене изображен Маленький принц.

Светлана Шевлик замечает:

— Да, мы, как застройщики, не сможем поменять систему. Но когда учитель зайдет в такую учительскую и чая попьет, ему, конечно, захочется дарить счастье, радость и знания.

Всего в Новой Боровой будут действовать четыре школы. Сейчас идёт проектирование второй, где будет реализована экологическая тематика и применены «зеленые» решения. Также компания «А-100» строит уже четвертый детский сад в Новой Боровой.