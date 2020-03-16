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В Гродненской области из-за коронавируса отменяют все детские спортивные соревнования
Источник материала: Lida.Info
В Гродненской области с 16 марта до 6 апреля из-за коронавируса отменяются все спортивные мероприятия с участием детей и подростков. Взрослых соревнований запрет не касается,
В области отменяют международные, республиканские, областные, районные и другие спортивно-массовые мероприятия с участием детей и подростков до 18 лет.
Также отменяются тренировочные сборы с участием иностранцев у нас и выезды наших команд и спортсменов за границу. Это профилактические меры, которые носят временный характер.
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В Гродненской области с 16 марта до 6 апреля из-за коронавируса отменяются все спортивные мероприятия с участием детей и подростков. Взрослых соревнований...
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