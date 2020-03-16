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В Гродненской области из-за коронавируса отменяют все детские спортивные соревнования

16.03.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Гродненской области из-за коронавируса отменяют все детские спортивные соревнования

В Гродненской области с 16 марта до 6 апреля из-за коронавируса отменяются все спортивные мероприятия с участием детей и подростков. Взрослых соревнований запрет не касается, сообщает Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома.

В области отменяют международные, республиканские, областные, районные и другие спортивно-массовые мероприятия с участием детей и подростков до 18 лет.

Также отменяются тренировочные сборы с участием иностранцев у нас и выезды наших команд и спортсменов за границу. Это профилактические меры, которые носят временный характер.

 
 
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В Гродненской области с 16 марта до 6 апреля из-за коронавируса отменяются все спортивные мероприятия с участием детей и подростков. Взрослых соревнований...
 

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