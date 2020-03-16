ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Еврокомиссия: закрытие границ не обязательно является лучшим способом для обеспечения сдерживания эпидемии в ЕС

16.03.2020 22:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Против закрытия границ внутри ЕС выступает Еврокомиссия. Это не лучший способ сдерживания инфекции, считают в Евросоюзе, поскольку случаи заражения уже зафиксированы во всех странах сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еврокомиссия: закрытие границ не обязательно является лучшим способом для обеспечения сдерживания эпидемии в ЕС

Такое мнение высказал 16 марта официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер во время брифинга в Брюсселе.

«Потери, конечно, будут большие». Как люди реагируют на закрытие белорусско-российской границы

При этом в ЕС признают, что при ограничениях на границах каждое государство вправе действовать исходя из имеющейся у него информации и в интересах здоровья и безопасности своих граждан. Гораздо важнее в данной ситуации обеспечить беспрепятственное движение товаров через границы, в особенности – медицинских.

Еврокомиссия: закрытие границ не обязательно является лучшим способом для обеспечения сдерживания эпидемии в ЕС

Эрик Мамер, официальный представитель Еврокомиссии:
Вирус на тот момент, когда мы с вами разговариваем, распространился на все страны Европы. Поэтому закрытие границ не обязательно является лучшим способом для обеспечения сдерживания этой эпидемии в ЕС. Но страны вправе сами решать, как им будет целесообразнее поступить. Нам важно быть уверенными, что больницы, системы здравоохранения, пациенты получают необходимо поддержку, что основные товары могут перемещаться через границы, чтобы обеспечивать функционирование экономики.

Еврокомиссия: закрытие границ не обязательно является лучшим способом для обеспечения сдерживания эпидемии в ЕС

15 марта Еврокомиссия утвердила новые правила для экспорта медицинских товаров из ЕС, необходимых для борьбы с коронавирусом.

Александр Лукашенко: сшили миллионы масок, надо разворачиваться и Германии продавать

В частности, для поставок медицинских масок, перчаток и защитной одежды за пределы Евросоюза теперь необходимо получать специальное правительственное разрешение.

Еврокомиссия: закрытие границ не обязательно является лучшим способом для обеспечения сдерживания эпидемии в ЕС

Люди в материале: Эрик Мамер

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Против закрытия границ внутри ЕС выступает Еврокомиссия. Это не лучший способ сдерживания инфекции, считают в Евросоюзе, поскольку случаи заражения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава Международной федерации хоккея: решение об отмене чемпионата мира стоит за властями Швейцарии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика