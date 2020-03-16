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Еврокомиссия: закрытие границ не обязательно является лучшим способом для обеспечения сдерживания эпидемии в ЕС
Источник материала: СТВ
Новости мира. Против закрытия границ внутри ЕС выступает Еврокомиссия. Это не лучший способ сдерживания инфекции, считают в Евросоюзе, поскольку случаи заражения уже зафиксированы во всех странах сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое мнение высказал 16 марта официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер во время брифинга в Брюсселе.
При этом в ЕС признают, что при ограничениях на границах каждое государство вправе действовать исходя из имеющейся у него информации и в интересах здоровья и безопасности своих граждан. Гораздо важнее в данной ситуации обеспечить беспрепятственное движение товаров через границы, в особенности – медицинских.
Эрик Мамер, официальный представитель Еврокомиссии:
15 марта Еврокомиссия утвердила новые правила для экспорта медицинских товаров из ЕС, необходимых для борьбы с коронавирусом.
В частности, для поставок медицинских масок, перчаток и защитной одежды за пределы Евросоюза теперь необходимо получать специальное правительственное разрешение.
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Еврокомиссия: закрытие границ не обязательно является лучшим способом для обеспечения сдерживания эпидемии в ЕС
Новости мира. Против закрытия границ внутри ЕС выступает Еврокомиссия. Это не лучший способ сдерживания инфекции, считают в Евросоюзе, поскольку случаи заражения...
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