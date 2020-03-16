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Глава Международной федерации хоккея: решение об отмене чемпионата мира стоит за властями Швейцарии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На фоне отмены многих международных стартов, естественно, возникает вопрос, состоится ли чемпионат мира в Швейцарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что это решение стоит за властями Швейцарии. Пока подготовка идет в стандартном режиме. Турнир должен пройти с 8 по 24 мая.
Илья Шинкевич, игрок сборной Беларуси по хоккею:
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Новости Беларуси. На фоне отмены многих международных стартов, естественно, возникает вопрос, состоится ли чемпионат мира в Швейцарии, сообщили в программе...
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