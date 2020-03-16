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Глава Международной федерации хоккея: решение об отмене чемпионата мира стоит за властями Швейцарии

16.03.2020 22:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На фоне отмены многих международных стартов, естественно, возникает вопрос, состоится ли чемпионат мира в Швейцарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Глава Международной федерации хоккея: решение об отмене чемпионата мира стоит за властями Швейцарии

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что это решение стоит за властями Швейцарии. Пока подготовка идет в стандартном режиме. Турнир должен пройти с 8 по 24 мая.

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Глава Международной федерации хоккея: решение об отмене чемпионата мира стоит за властями Швейцарии

Илья Шинкевич, игрок сборной Беларуси по хоккею:
Здоровье людей это важнее. И, наверное, нет смысла проводить чемпионат мира без трибун. Так что если примут такое решение, то ничего страшного, придется отложить этот чемпионат мира.

Люди в материале: Илья Шинкевич, Рене Фазель

 
 
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Новости Беларуси. На фоне отмены многих международных стартов, естественно, возникает вопрос, состоится ли чемпионат мира в Швейцарии, сообщили в программе...
 
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