Авиалайнер совершил самый долгий перелет в истории из-за коронавируса

Источник материала: Вороновская газета





Воздушное судно компании Air Tahiti выполнило самый долгий перелет в истории воздушных пассажирских перевозок, сообщает The National .

Boeing 787-9 Dreamliner преодолел расстояние в 15715 километров за 16,5 часов. Самолет вылетел 15 марта в 02:45 из Папеэте во Французской Полинезии и совершил посадку 16 марта в 05:59 на ВПП аэропорта в Париже.

Ранее на этом маршруте самолет делал промежуточную посадку в Лос-Анджелесе, однако власти США закрыли воздушное пространство страны для самолетов из Европы из-за распространения коронавируса.

https://www.belta.by/