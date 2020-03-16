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Авиалайнер совершил самый долгий перелет в истории из-за коронавируса

16.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Авиалайнер совершил самый долгий перелет в истории из-за коронавируса

 Воздушное судно компании Air Tahiti выполнило самый долгий перелет в истории воздушных пассажирских перевозок, сообщает The National.

Boeing 787-9 Dreamliner преодолел расстояние в 15715 километров за 16,5 часов. Самолет вылетел 15 марта в 02:45 из Папеэте во Французской Полинезии и совершил посадку 16 марта в 05:59 на ВПП аэропорта в Париже.

Ранее на этом маршруте самолет делал промежуточную посадку в Лос-Анджелесе, однако власти США закрыли воздушное пространство страны для самолетов из Европы из-за распространения коронавируса.

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 Воздушное судно компании Air Tahiti выполнило самый долгий перелет в истории воздушных пассажирских перевозок, сообщает The National. Boeing 787-9 Dreamliner преодолел расстояние в...
 
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