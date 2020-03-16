|
Юрий Трущенко о задачах в работе: обеспечение уровня цен, который позволяет работать и жить, получая от этого удовольствие
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сергей Левкович занял кресло первого зампреда Миноблисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чуть меньше 2,5 лет отработал председателем комитета по сельскому хозяйству и продовольствию. Его коллега – Александр Кручанов – отныне зампред Александра Турчина. Новый помощник и у Анатолия Сивака. Юрий Трущенко с задачами уже определился.
Юрий Трущенко, заместитель председателя Мингорисполкома:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юрий Трущенко о задачах в работе: обеспечение уровня цен, который позволяет работать и жить, получая от этого удовольствие
Новости Беларуси. Сергей Левкович занял кресло первого зампреда Миноблисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чуть меньше 2,5 лет отработал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)