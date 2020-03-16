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Новый председатель Чериковского райисполкома: нас так учили, на каждый рубль должен быть рубль пятьдесят отдачи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый глава Чериковского района – Александра Михеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Побыла год в должности зампреда соседнего Климовичского района, потому хватка точно есть. Сельское хозяйство в регионе чуть-чуть не отвечает запросам. Даму это не смущает, дело поправимое.
Александра Михеенко, председатель Чериковского райисполкома:
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Новый председатель Чериковского райисполкома: нас так учили, на каждый рубль должен быть рубль пятьдесят отдачи
Новости Беларуси. Новый глава Чериковского района – Александра Михеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Побыла год в должности зампреда соседнего...
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