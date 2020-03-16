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Новый председатель Чериковского райисполкома: нас так учили, на каждый рубль должен быть рубль пятьдесят отдачи

16.03.2020 23:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый глава Чериковского района – Александра Михеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Побыла год в должности зампреда соседнего Климовичского района, потому хватка точно есть. Сельское хозяйство в регионе чуть-чуть не отвечает запросам. Даму это не смущает, дело поправимое.

Новый председатель Чериковского райисполкома: нас так учили, на каждый рубль должен быть рубль пятьдесят отдачи

Александра Михеенко, председатель Чериковского райисполкома:
Достаточно серьезные вливания идут в юго-восточные регионы по 235 указу Президента на развитие юго-востока. Поэтому каждый вложенный рубль должен окупиться и принести прибыль, безусловно. Нас всегда так учили, на каждый рубль должен быть рубль пятьдесят отдачи.

Люди в материале: Александра Михеенко

 
 
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Новости Беларуси. Новый глава Чериковского района – Александра Михеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Побыла год в должности зампреда соседнего...
 
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