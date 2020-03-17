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Актера Тома Хэнкса и его жену, у которых обнаружили коронавирус, выписали из больницы
Источник материала: Tut.by
Актера Тома Хэнкса и его жену Риту Уилсон выписали из больницы штата Квинсленд в Австралии, сообщает
Супругов выписали после прохождения курса лечения. На прошлой неделе Хэнкс
В Австралию актеры приехали на съемки фильма о жизни Элвиса Пресли. Хэнксу и его жене по 63 года.
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Сейчас пара находится на домашнем карантине, сообщил представитель актера.
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