Актера Тома Хэнкса и его жену, у которых обнаружили коронавирус, выписали из больницы

Источник материала: Tut.by

Актера Тома Хэнкса и его жену Риту Уилсон выписали из больницы штата Квинсленд в Австралии, сообщает CNN . Ранее у пары обнаружили коронавирус.



Фото: Reuters

Супругов выписали после прохождения курса лечения. На прошлой неделе Хэнкс сообщил , что у него и Риты обнаружили коронавирус. Сейчас пара находится на домашнем карантине, сообщил представитель актера.

В Австралию актеры приехали на съемки фильма о жизни Элвиса Пресли. Хэнксу и его жене по 63 года.