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Актера Тома Хэнкса и его жену, у которых обнаружили коронавирус, выписали из больницы

17.03.2020 06:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Актера Тома Хэнкса и его жену Риту Уилсон выписали из больницы штата Квинсленд в Австралии, сообщает CNN. Ранее у пары обнаружили коронавирус.


Фото: Reuters

Супругов выписали после прохождения курса лечения. На прошлой неделе Хэнкс сообщил, что у него и Риты обнаружили коронавирус. Сейчас пара находится на домашнем карантине, сообщил представитель актера.

В Австралию актеры приехали на съемки фильма о жизни Элвиса Пресли. Хэнксу и его жене по 63 года.

 
 
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Сейчас пара находится на домашнем карантине, сообщил представитель актера.
 
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