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МИД: Белорусы оказываются практически отрезанными от возможности вернуться на родину
17.03.2020 06:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сохраняется сложная ситуация с возвращением на родину белорусских граждан, спровоцированная жесткими ограничительными мерами по въезду иностранцев, введенными рядом государств, заявил МИД Беларуси.
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Как отметил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, по сути белорусы, находящиеся сегодня за рубежом, оказываются практически отрезанными от возможности вернуться на родину транзитом через многие страны.
— Все случаи отслеживаются МИД и загранучреждениями Беларуси в круглосуточном режиме. Активно оказывается содействие в поиске альтернативных маршрутов по возвращению в Беларусь: организуются дополнительные наземные пути доставки, соответствующие авиарейсы «Белавиа» в случае необходимости осуществляются более вместительным авиатранспортом, реализуются другие мероприятия, — заявил представитель МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве дополнительно обращают внимание и напоминают, что:
Напомним, на 16 марта в Беларуси зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев
Минздрав просит всех, кто недавно вернулся из-за границы, воздержаться от посещения массовых мероприятий, походов в кино и рестораны, посещения пожилых родственников, которые находятся в особой группе риска. Пожилым людям медики рекомендуют не посещать массовые мероприятия и места с большим скоплением людей.
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Сохраняется сложная ситуация с возвращением на родину белорусских граждан, спровоцированная жесткими ограничительными мерами по въезду иностранцев,...
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