Ралли электрокаров Минск - Брест. 400 км без дозарядки проехал только один

Источник материала: Tut.by

Пока одни белорусы высчитывают экономию от обнуления НДС при покупке электромобиля, другие проверяют, как далеко можно уехать на одном заряде батарей своих электрокаров.





Без дозарядки доехал только один

Артур Туманов, основатель tesla-cars.by , организовал эконом-ралли для электромобилей по маршруту Минск — Брест, в котором приняли участие восемь экипажей. Задача проста — добраться до финальной точки в шале GREENWOOD. Протяженность маршрута составила 401 км.

Состав участников получился не очень разномастным — из восьми машин семь были марки Tesla, компанию которым составил Jaguar i-Pace. Зато Tesla была представлена практически полным модельным рядом в самых различных версиях. Тоже интересно, учитывая, что все они могут проехать больше 400 км по заводским данным.



По заводским данным Tesla Model S P100D обладает самым большим запасом хода — 613 км

Представим экипажи.

Самый «дальнобойный» автомобиль — Tesla Model S P100D с заявленным запасом хода 613 км.

Подержанная Tesla S85 первого поколения может проехать от 407 до 430 км.

Новая Tesla Model S 75 Standart Range проезжает 417 км, но это благодаря тому, что она использует электромоторы постоянного тока от Model 3.

Также в ралли приняли участие Tesla S P85D, но с батареей на 100 кВтч. Model 3 в исполнение Performance обещает проехать 530 км, Model X P100D — 485 км, Model X P100 — 565 км.

Британский Jaguar i-Pace готов увезти на 470 км.

Но все это — на бумаге. А сколько участники смогли проехать в реальной жизни?

Сбор автомобилей был назначен на привокзальной площади, где установлено сразу шесть зарядных терминалов для электромобилей. Там все электрокары зарядились до 100% и выдвинулись в сторону трассы М-1. Никаких особых правил ралли не предполагало. Ехали практически в обычном режиме, наиболее приближенном к реальным условиям эксплуатации. По договоренности во всех автомобилях работал климат-контроль.

— Если бы мы ехали на максимальный результат, то гонка прошла бы гораздо медленнее. Оптимальная скорость с точки зрения экономии электроэнергии — 70 км/ч. Мы ехали в рамках ПДД — по знакам, даже меньше. При разрешенной скорости 120 км/ч на отдельных участках быстрее 110 км/ч мы не разгонялись, — рассказывает Артур Туманов.



Снег, холод и сильный ветер сокращают запас хода электромобиля

В условиях холода, снега и сильного ветра все экипажи без проблем добрались до промежуточного пункта — городка Береза, когда позади осталось 250 км. До Бреста и его зарядных станций оставалось проехать еще 110−120 км. На этом этапе три автомобиля отсеялись. Аутсайдерами стали Tesla S 75 Standard Range, Tesla S85 и Jaguar i-Pace. У них бортовые компьютеры показывали запас хода около 55−60 км, так что до Бреста они бы не дотянули. Три экипажа остались заряжаться, остальные поехали дальше.





— В Брест экипажи приехали с разными результатами. Две Tesla Model X доезжали уже с нулевым запасом хода, при этом умудрились проехать сверх этого 13 и 17 км. Model 3 Performance прибыла в Брест с запасом хода 3 км, Tesla S P100D — 2 км. А вот «эска» P85D c замененной батареей показывала целых 50 км в остатке. Правда, это был единственный экипаж, состоящих из двух человек. Тем не менее этот автомобиль без дозарядки в Бресте добрался до финальной точки нашего ралли — в шале Greenwood. А это еще плюс 40 километров. И даже после бортовой компьютер показывал запас зхода в 12 км.

Четыре другие машины были вынуждены стать на зарядку в Бресте, благо их там шесть штук, так что каждому нашлось место. По словам Артура Туманова, на обратном пути экипажи показали результат на 20% экономичнее. Но к этому времени и погода изменилась.

Приемы экономичной езды на электрокаре

Даже при нынешних бесплатных зарядках владельцы электромобилей прибегают к экономии электричества. Хотя бы для того, чтобы увеличить запас хода на одной зарядке.

— Как я уже говорил, самая экономичная езда на электромобиле — со скоростью в диапазоне 70−90 км/ч. После 100 км/ч расход возрастает незначительно, а после 120 — резко устремляется вверх. Если стоит задача куда-то доехать на пустой батарее, то лучше не разгоняться больше 70 км/ч. Еще один нюанс, о котором мало знают, — на трассе лучше избегать езды в режиме рекуперации. Он эффективен в городе, с частыми разгонами и торможениями. На трассе гораздо экономичнее будет катиться с горки на нейтрали (в Tesla это можно сделать) или стараться работать с газом так, чтобы машина не разгонялась и не тормозила. А перед горкой уже немного набирать скорость, — советует Артур.

Инфраструктура развивается, но есть вопросы

— Расскажу одну комичную ситуацию. Когда мы всей кавалькадой стояли в Березе, со стороны Бреста к нам подъехала Tesla. Ее водитель сильно удивился, увидев восемь машин сразу. Проблема в том, что на большинстве терминалов может заряжаться только один автомобиль. Либо два, но второй будет подключен к медленной зарядке, — говорит Артур.

Кроме того, часть установленных зарядных терминалов не работает, но узнаете вы об этом по факту, когда приедете заряжаться. Например, в Барановичах зарядка не работает уже полгода. А она играет важную роль для тех, чей запас хода не превышает 200 км, так как находится примерно на полпути между Минском и Брестом. А еще электромобилисты говорят, что хорошо было бы устанавливать зарядные терминалы на двух сторонах трассы. Если один занят, всегда можно переехать к другому.



Обратите внимание на скорость зарядки — 569 км за час

— На обратном пути я поехал на своей машине через Полесье. Заехал в Микашевичи, чтобы проверить новый терминал для супербыстрой зарядки. Он выдает 120 кВт и заряжает Tesla до 80% за 40 минут. Это очень круто, но когда я подъехал к терминалу в Микашевичах, он не работал. Нашел работника, стал расспрашивать. Говорит, что во время грозы, видимо, что-то отключилось. Пошел, включил, заработало.

А вывод из этого импровизированного электроралли можно сделать такой: автопутешествия на электромобиле по Беларуси уже стали реальностью. Хотя, конечно, с оговорками. Возможно, принятый недавно указ о развитии электромобилей и обнуление пошлин для физлиц дадут хотя бы небольшой толчок к росту продаж «электричек».