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Большой кадровый день у Президента Беларуси. О чём говорил Александр Лукашенко – все темы в одном материале
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси новый министр сельского хозяйства, обновлены местная вертикаль и дипкорпус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большой кадровый день у Президента. Сам глава государства отметил, что так много назначенцев за день еще не принимал: всего во Дворец Независимости были приглашены 28 человек. 13 из них – новые главы райисполкомов. Это люди, к которым местные жители обращаются за помощью в первую очередь, поэтому от них Президент требует больше дисциплины и внимания к людям. Многим из тех, кто был приглашен во Дворец Независимости, предстоит работать в регионах, поэтому Александр Лукашенко ориентировал их на посевную, которой сейчас особое внимание.
А еще из главного, конечно же, коронавирус. Ситуация сказывается на всех сферах нашей жизни и не учитывать эти изменения было бы неправильно.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Сегодняшние встречи Александра Лукашенко с назначенцами условно поделим на блоки. Первый – это местная вертикаль. Менять состав было пора, Президент сказал об этом в первую очередь. Обязанности в новом кресле все свои знают: люди и экономика – то, что надо смотреть.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Работайте так, как вы работали до сих пор на предприятиях. Сейчас у вас сферы ответственности побольше, но принципы остались прежними, что в Минске, что в районных центрах.
Новый председатель Бешенковичского района – госпожа Унукович.
Перемены коснулись и Миноблисполкома.
Цифры, показатели, рабочий план – свою «вотчину» новый председатель Барановичского райисполкома Михаил Полуян описывает красиво.
Пока что мир зациклен на одном – коронавирусе. Про него же 16 марта во время большого кадрового дня поговорил и даже раздал пару дельных советов Президент.
Тему сельского хозяйства продолжит новый профильный министр Иван Крупко.
Изменения также еще в двух ведомствах. Заместителем министра здравоохранения стала Елена Богдан. Заместителем министра культуры – Валерий Громада.
Занял новое место и Александр Субботин. Теперь он помощник Президента – инспектор по Могилевской области.
Изменения и в соседнем регионе. Председателем КГК Витебской области стал Владимир Годяцкий.
И завершит этот кадровый день медик. Дмитрий Страздин отныне директор предприятия «Белмедтехника». Президент настраивает нового руководителя на серьезную работу, критиковать которую стопроцентно будут.
Александр Лукашенко:
Итак, перед каждым назначенцем большие задачи и большая ответственность.
Будем надеяться на хороший результат и их продуктивную работу без ошибок и промахов.
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Большой кадровый день у Президента Беларуси. О чём говорил Александр Лукашенко – все темы в одном материале
Новости Беларуси. В Беларуси новый министр сельского хозяйства, обновлены местная вертикаль и дипкорпус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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