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Александр Субботин: нужно постоянно рекламировать себя и «навязывать» свои услуги и продукцию людям и фирмам из третьих стран
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Субботин теперь помощник Президента – инспектор по Могилевской области. До этого трудился в Коллегии по промышленному и агропромышленному комплексу ЕЭК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Могилевскую область он называет непростым регионом. В принципе, как и все. Но что цепляет: Субботин по опыту работы говорит, что свое надо навязывать. Это в хорошем смысле.
Александр Субботин, помощник Президента Беларуси – инспектор по Могилевской области:
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Александр Субботин: нужно постоянно рекламировать себя и «навязывать» свои услуги и продукцию людям и фирмам из третьих стран
Новости Беларуси. Александр Субботин теперь помощник Президента – инспектор по Могилевской области. До этого трудился в Коллегии по промышленному и...
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