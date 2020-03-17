ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Субботин: нужно постоянно рекламировать себя и «навязывать» свои услуги и продукцию людям и фирмам из третьих стран

17.03.2020 00:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Субботин теперь помощник Президента – инспектор по Могилевской области. До этого трудился в Коллегии по промышленному и агропромышленному комплексу ЕЭК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Субботин: нужно постоянно рекламировать себя и «навязывать» свои услуги и продукцию людям и фирмам из третьих стран

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Претензий по прежней работе у меня к вам практически нет. Но хотелось бы, чтобы вы походили больше по земле и вникли хорошенько в процессы сельскохозяйственного производства. Вам в дальнейшем это пригодиться. Вы человек образованный, грамотный. Но вот с главой Администрации поработаете, Могилевскую область поднимете вместе с Зайцем и другими – соответствующее и отношение будет.

Могилевскую область он называет непростым регионом. В принципе, как и все. Но что цепляет: Субботин по опыту работы говорит, что свое надо навязывать. Это в хорошем смысле.

Александр Субботин: нужно постоянно рекламировать себя и «навязывать» свои услуги и продукцию людям и фирмам из третьих стран

Александр Субботин, помощник Президента Беларуси – инспектор по Могилевской области:
Нельзя сидеть, нельзя останавливаться. Нужно постоянно двигаться, постоянно рекламировать себя и постоянно, не побоюсь этого слова, навязывать свои услуги, свою продукцию именно людям и фирмам из третьих стран, чтобы быть известным, чтобы быть успешным, чтобы зарабатывать деньги для людей, для страны.

Александр Субботин: нужно постоянно рекламировать себя и «навязывать» свои услуги и продукцию людям и фирмам из третьих стран

Люди в материале: Александр Лукашенко, Александр Субботин

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Субботин теперь помощник Президента – инспектор по Могилевской области. До этого трудился в Коллегии по промышленному и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Новой Боровой построили первую школу. Чем она заметно отличается от типичных проектов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
17.03.2020
Новости Волковыска
Вороновская газета

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика