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Байден выиграл праймериз в Вашингтоне
Источник материала: Партизан
После подсчета 95% голосов в штате Вашингтон, стало известно, что бывший вице-президент США Джо Байден выиграл праймериз Демократической партии.
Об этом сообщает
Байден набирает 37,9%, в то время как его оппонент Берни Сандерс — 36,4%.
10 марта Байден выиграл праймериз в Миссисипи, Миссури и Мичигане. Берни Сандерс стал победителем в Северной Дакоте.
4 марта в «супервторник» Байден стал победителем в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии, а также в Американском Самоа.
Выборы президента США запланированы на 3 ноября.
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После подсчета 95% голосов в штате Вашингтон, стало известно, что бывший вице-президент США Джо Байден выиграл праймериз Демократической партии.
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