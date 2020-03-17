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Япония получила международные гарантии проведения Олимпиады-2020

17.03.2020 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Японское правительство считает, что Олимпийские игры станут праздником победы над коронавирусом.

Премьер-министр Японии Синдзо Абе, опасаясь возможной отмены Олимпиады-2020 в Токио, заручился поддержкой лидеров G7, заверивших главу японского правительства, что несмотря на эпидемию коронавируса игры состоятся. Об этом сообщила пресс-служба МИД Японии. 

"Премьер-министр заявил, что намерен провести Олимпиаду как доказательство того, что человечество смогло преодолеть новый коронавирус. В этом его полностью поддержали лидеры G7", — сказано в сообщении японского дипломатического ведомства. 


Лидеры стран "Большой семёрки" также объявили, что объединят усилия для восстановления мировой экономики на уровне предшествовавшем пандемии, а также будут согласованно работать для остановки распространения инфекции, в том числе с пониманием относясь к ужесточению пограничного и таможенного контроля.   

Представители японского правительства неоднократно заявляли, что их позиция по проведению Олимпиады неизменна: соревнования должны состояться и эпидемия им не помешает. В этом Японию поддерживал и Международный олимпийский комитет, исключавший отмену или перенос игр, однако такая позиция спортивной организации менялась и позднее организаторы допускали перенос Олимпиады на два года. В том случае, если игры состоятся, МОК считает невозможным провести их без зрителей. 
 
 
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Японское правительство считает, что Олимпийские игры станут праздником победы над коронавирусом.
 
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