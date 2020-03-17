Коронавирус: как карантин и самоизоляция влияют на развитие эпидемии

Коронавирус шагает по планете. Ему не нужны визы, да и захлопывающиеся границы не создают для него препятствий. Человек здесь — и мишень, и охотник: вирус передается людям друг от друга стремительно и даже обычное рукопожатие может обернуться болезнью.
Каждый может остаться сторонним наблюдателем мировой драмы, надеясь, что лично его «пронесет». А может своими обработанными антисептиком руками запереть на ключ пожилых родителей и остаться дома сам.
Рассказываем, как можно замедлить распространение коронавируса и почему ВОЗ настоятельно рекомендует всем посидеть некоторое время дома.
Чтобы победить эпидемию, мало лечить каждого отдельного больного
Одна из проблем в отношении вспышки коронавируса в мире — неопределенность. Большинство стран не знают точно, насколько большое количество граждан заболеет и как быстро распространится вирус среди условно здорового населения. По словам эпидемиолога по инфекционным заболеваниям
От скорости, с которой распространяется болезнь COVID-19, зависят ее последствия для человечества.
Эпидемиологи больше всего боятся, что системы здравоохранения будут перегружены из-за взрывного роста числа заболевших. Это повлечет за собой необходимость в госпитализации большего количества людей, чем больницы и врачи смогут выдержать. В таком случае смертность от COVID-19 будет выше статистических данных в 3-4%, потому что не будет достаточно больничных коек или аппаратов ИВЛ, чтобы поддержать больных.
Опасность переполненных больниц, скорее всего, можно предотвратить с помощью защитных мер, которые мы сейчас наблюдаем на примере многих стран:
- закрытие школ,
- отмена массовых мероприятий,
- работа на дому,
- самокарантин (при возникновении признаков болезни),
- самоизоляция,
- избегание мест скопления людей.
Все для того, чтобы не допустить быстрого распространения вируса.
Нынешнее стремительное распространение коронавируса — яркое тому доказательство.
Чтобы победить эпидемию, мало лечить каждого отдельного больного. В условиях города необходимы фактически военные меры: отправлять на карантин тех, у кого есть симптомы болезни; не допускать контактов между теми, кто переносит заболевание легко, и теми, кому грозят осложнения; ограничить перемещения граждан. Эти меры — следствие грустного урока испанского гриппа.
Выравнивание кривой
Такую стратегию предотвращения огромного всплеска заболеваний эпидемиологи называют «выравниванием кривой», и вот как это выглядит:
Количество зараженных — без принятия мер и в случае принятия мер (вроде карантина). Пунктирная линия — возможности системы здравоохранения
«Даже если вы не сократите общее количество случаев, замедление темпов эпидемии может быть критически важным», — написал Карл Бергстром, биолог из Университета Вашингтон в
Выравнивание, или сглаживание, кривой означает, что все меры по социальному дистанцированию, которые в настоящее время применяются в таких странах, как Италия и Южная Корея, направлены не столько на предотвращение заболеваний, сколько на замедление скорости, с которой люди заболевают.
Людям старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями — две группы, которые считаются наиболее уязвимыми к тяжелой пневмонии от COVID-19, — рекомендуется максимально избегать людей.
«Чем больше людей сделают это, тем эффективнее мы замедлим распространение болезни, — говорит
Поэтому, даже если вы молоды и здоровы, ваша задача — следовать мерам социального дистанцирования, чтобы не распространять вирус среди других и сдерживать темп эпидемии. «Чем больше молодых и здоровых людей болеют одновременно, тем больше пожилых людей тоже будут болеть — и тем больше будет нагрузка на систему здравоохранения», — поясняет Эмили Лэндон.
Коронавирус на практике
В случае если больницы окажутся забиты пациентами с COVID-19, это приведет не только к нечеловеческой нагрузке на врачей, но и к тому, что происходит в Италии уже сегодня — когда в условиях нехватки мест и аппаратов ИВЛ докторам приходится выбирать между больными, расставлять приоритеты, кому оказать помощь первому.
Врач одной из итальянских больниц
— Делать вид, что это просто грипп, не закрывать школы, отправляться в запланированные поездки и выходить в офис ежедневно... Это то, что мы сделали в Италии. Мы были настолько самоуверенны, что даже когда начали появляться люди с симптомами коронавируса, мы списали это на неприятные случаи гриппа. Мы поддерживали экономику, указывали пальцем на Китай и призывали туристов продолжать путешествовать. И большинство из нас сказали себе и друг другу: все не так уж плохо. Мы молоды, мы в форме, все будет хорошо, даже если мы подхватим коронавирус.
Прошло два месяца — и мы тонем. Судя по статистической кривой в Китае, мы еще не достигли пика, но коэффициент смертности у нас составляет более 6%, что вдвое превышает среднее значение по миру.
Отложим в сторону статистику. Вот как это выглядит на практике. Докторам приходится выбирать между интубацией 40-летнего отца двух детей, 40-летнего крепкого, здорового человека без сопутствующих заболеваний и 60-летнего пациента с высоким кровяным давлением — потому что на всех не хватает кроватей. Тем временем в коридоре ждут еще 15 человек, которые уже тяжело дышат и нуждаются в кислороде.
Но зачем такая срочность, если большинство людей выживет? Врач
— Смертность — неправильный критерий. Вирус может испортить жизнь многими, гораздо более сложными способами, чем просто убить вас. «Мы все молоды», — ладно. «Даже если мы заразимся, мы выживем», — отлично. Но как насчет потратить четыре месяца жизни на физиотерапию, прежде чем вы снова почувствуете себя человеком? Или получить рубцовую ткань в легких и ограничить уровень своей активности на всю оставшуюся жизнь? Не говоря уже о том, что у вас есть все шансы заразиться еще одной инфекцией в больнице, пока вас лечат или пока вы ожидаете результат теста, даже если у вас обычный грипп. Никакое путешествие для отдыха или бизнеса не стоит такого риска.
Также есть вероятность, что вы можете заразиться коронавирусом и перенести болезнь без симптомов. Здорово, вам повезло. Но это очень плохо для всех остальных, начиная от ваших собственных бабушек и дедушек до случайного пожилого человека, который сел в поезд метро через пару остановок после того, как вы вышли из вагона. У вас все хорошо, может, вы даже не чихаете или кашляете, но ходите и убиваете пару пожилых женщин в день, даже не подозревая об этом. Скажите, это справедливо?
Мое личное, а также профессиональное мнение: мы все обязаны оставаться на месте, за исключением очень особых причин, например, вы идете на работу, потому что работаете в сфере здравоохранения, или вы должны спасти жизнь и доставить кого-либо в больницу, или пойти в магазин за едой, чтобы вы могли выжить. Но когда мы подходим к этой стадии пандемии, очень важно не распространять вирус. Единственное, что помогает, — это социальные ограничения.
Конечно, больницы и врачи будут делать все для того, чтобы спасти как можно большее количество пациентов. Но есть несложные вещи, которые каждый человек может сделать, чтобы помочь себе и другим. Как минимум — это остаться дома, если вы плохо себя чувствуете, как максимум — постараться снизить количество социальных контактов, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Таким образом, система здравоохранения сможет сосредоточиться на пациентах, которые действительно нуждаются в ней в это время.