Коронавирус: как карантин и самоизоляция влияют на развитие эпидемии

Источник материала: Ивьевский край

Коронавирус шагает по планете. Ему не нужны визы, да и захлопывающиеся границы не создают для него препятствий. Человек здесь — и мишень, и охотник: вирус передается людям друг от друга стремительно и даже обычное рукопожатие может обернуться болезнью.

Каждый может остаться сторонним наблюдателем мировой драмы, надеясь, что лично его «пронесет». А может своими обработанными антисептиком руками запереть на ключ пожилых родителей и остаться дома сам.

Рассказываем, как можно замедлить распространение коронавируса и почему ВОЗ настоятельно рекомендует всем посидеть некоторое время дома.

Чтобы победить эпидемию, мало лечить каждого отдельного больного

Одна из проблем в отношении вспышки коронавируса в мире — неопределенность. Большинство стран не знают точно, насколько большое количество граждан заболеет и как быстро распространится вирус среди условно здорового населения. По словам эпидемиолога по инфекционным заболеваниям Марка Липсича из Гарварда, «вполне вероятно», что от 20 до 60% взрослых заболеют COVID-19. До сих пор в 80% случаев заболевание проходило легко, но даже если коэффициент смертности составит не 3%, а 1%, все равно это обернется сценарием с десятками (а то и сотнями) тысяч смертей в каждой стране.

От скорости, с которой распространяется болезнь COVID-19, зависят ее последствия для человечества.

Эпидемиологи больше всего боятся, что системы здравоохранения будут перегружены из-за взрывного роста числа заболевших. Это повлечет за собой необходимость в госпитализации большего количества людей, чем больницы и врачи смогут выдержать. В таком случае смертность от COVID-19 будет выше статистических данных в 3-4%, потому что не будет достаточно больничных коек или аппаратов ИВЛ, чтобы поддержать больных.

Опасность переполненных больниц, скорее всего, можно предотвратить с помощью защитных мер, которые мы сейчас наблюдаем на примере многих стран:

закрытие школ,

отмена массовых мероприятий,

работа на дому,

самокарантин (при возникновении признаков болезни),

самоизоляция,

избегание мест скопления людей.

Все для того, чтобы не допустить быстрого распространения вируса.

Сто лет назад от пандемии «испанки» погибло, по разным данным, от 50 до 100 млн населения земного шара (летальность среди зараженных составляла 10-20%). После этого произошло активное развитие систем здравоохранения во всем мире. Люди поняли, что в будущем подобные пандемии будут развиваться значительно быстрее, чем раньше.

Нынешнее стремительное распространение коронавируса — яркое тому доказательство.

Чтобы победить эпидемию, мало лечить каждого отдельного больного. В условиях города необходимы фактически военные меры: отправлять на карантин тех, у кого есть симптомы болезни; не допускать контактов между теми, кто переносит заболевание легко, и теми, кому грозят осложнения; ограничить перемещения граждан. Эти меры — следствие грустного урока испанского гриппа.

Выравнивание кривой

Такую стратегию предотвращения огромного всплеска заболеваний эпидемиологи называют «выравниванием кривой», и вот как это выглядит:



Количество зараженных — без принятия мер и в случае принятия мер (вроде карантина). Пунктирная линия — возможности системы здравоохранения Количество зараженных — без принятия мер и в случае принятия мер (вроде карантина). Пунктирная линия — возможности системы здравоохранения

«Даже если вы не сократите общее количество случаев, замедление темпов эпидемии может быть критически важным», — написал Карл Бергстром, биолог из Университета Вашингтон в ленте в Твиттере .

Выравнивание, или сглаживание, кривой означает, что все меры по социальному дистанцированию, которые в настоящее время применяются в таких странах, как Италия и Южная Корея, направлены не столько на предотвращение заболеваний, сколько на замедление скорости, с которой люди заболевают.

Людям старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями — две группы, которые считаются наиболее уязвимыми к тяжелой пневмонии от COVID-19, — рекомендуется максимально избегать людей.

«Чем больше людей сделают это, тем эффективнее мы замедлим распространение болезни, — говорит Эмили Лэндон , специалист по инфекционным заболеваниям, эпидемиолог в больнице Чикагского медицинского университета. — Это означает, что у моей мамы и вашей мамы будет больничная койка, если им это понадобится».





Поэтому, даже если вы молоды и здоровы, ваша задача — следовать мерам социального дистанцирования, чтобы не распространять вирус среди других и сдерживать темп эпидемии. «Чем больше молодых и здоровых людей болеют одновременно, тем больше пожилых людей тоже будут болеть — и тем больше будет нагрузка на систему здравоохранения», — поясняет Эмили Лэндон.

Коронавирус на практике

В случае если больницы окажутся забиты пациентами с COVID-19, это приведет не только к нечеловеческой нагрузке на врачей, но и к тому, что происходит в Италии уже сегодня — когда в условиях нехватки мест и аппаратов ИВЛ докторам приходится выбирать между больными, расставлять приоритеты, кому оказать помощь первому.

Врач одной из итальянских больниц призывает мир учиться на грустном примере Италии и на время поменять свой обычный уклад жизни:

— Делать вид, что это просто грипп, не закрывать школы, отправляться в запланированные поездки и выходить в офис ежедневно... Это то, что мы сделали в Италии. Мы были настолько самоуверенны, что даже когда начали появляться люди с симптомами коронавируса, мы списали это на неприятные случаи гриппа. Мы поддерживали экономику, указывали пальцем на Китай и призывали туристов продолжать путешествовать. И большинство из нас сказали себе и друг другу: все не так уж плохо. Мы молоды, мы в форме, все будет хорошо, даже если мы подхватим коронавирус.

Прошло два месяца — и мы тонем. Судя по статистической кривой в Китае, мы еще не достигли пика, но коэффициент смертности у нас составляет более 6%, что вдвое превышает среднее значение по миру.

Отложим в сторону статистику. Вот как это выглядит на практике. Докторам приходится выбирать между интубацией 40-летнего отца двух детей, 40-летнего крепкого, здорового человека без сопутствующих заболеваний и 60-летнего пациента с высоким кровяным давлением — потому что на всех не хватает кроватей. Тем временем в коридоре ждут еще 15 человек, которые уже тяжело дышат и нуждаются в кислороде.





Но зачем такая срочность, если большинство людей выживет? Врач объясняет :

— Смертность — неправильный критерий. Вирус может испортить жизнь многими, гораздо более сложными способами, чем просто убить вас. «Мы все молоды», — ладно. «Даже если мы заразимся, мы выживем», — отлично. Но как насчет потратить четыре месяца жизни на физиотерапию, прежде чем вы снова почувствуете себя человеком? Или получить рубцовую ткань в легких и ограничить уровень своей активности на всю оставшуюся жизнь? Не говоря уже о том, что у вас есть все шансы заразиться еще одной инфекцией в ​​больнице, пока вас лечат или пока вы ожидаете результат теста, даже если у вас обычный грипп. Никакое путешествие для отдыха или бизнеса не стоит такого риска.

Также есть вероятность, что вы можете заразиться коронавирусом и перенести болезнь без симптомов. Здорово, вам повезло. Но это очень плохо для всех остальных, начиная от ваших собственных бабушек и дедушек до случайного пожилого человека, который сел в поезд метро через пару остановок после того, как вы вышли из вагона. У вас все хорошо, может, вы даже не чихаете или кашляете, но ходите и убиваете пару пожилых женщин в день, даже не подозревая об этом. Скажите, это справедливо?

Мое личное, а также профессиональное мнение: мы все обязаны оставаться на месте, за исключением очень особых причин, например, вы идете на работу, потому что работаете в сфере здравоохранения, или вы должны спасти жизнь и доставить кого-либо в больницу, или пойти в магазин за едой, чтобы вы могли выжить. Но когда мы подходим к этой стадии пандемии, очень важно не распространять вирус. Единственное, что помогает, — это социальные ограничения.