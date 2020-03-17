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На фоне закрытия границ у пунктов пропуска растут очереди грузовиков

17.03.2020 09:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Перед пунктам пропуска накапливаются значительные очереди грузовых автомобилей. Украина, Литва, Латвия и Польша приняли решение об ограничении передвижения физлиц через границы в связи с коронавирусом. Для грузового трафика сделано исключение, однако при этом сокращено число открытых пунктов пропуска. В итоге на границе накапливаются очереди из фур.

По данным Госпогранкомитета, на 8 утра во вторник в Каменном Логе ожидали выезда более 700 автомобилей, в Привалке — более 320, пишет REFORM.by

На польской границе в Брузках скопилось более 250 грузовиков, в Берестовице — более 80, в Козловичах — более 550.

На границе с Латвией выезда из страны ожидали более 50 фур в Григоровщине и более 30 — в Урбанах.
 
 
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Перед пунктам пропуска накапливаются значительные очереди грузовых автомобилей. Украина, Литва, Латвия и Польша приняли решение об ограничении передвижения...
 
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