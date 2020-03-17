На фоне закрытия границ у пунктов пропуска растут очереди грузовиков

REFORM.by По данным Госпогранкомитета, на 8 утра во вторник в Каменном Логе ожидали выезда более 700 автомобилей, в Привалке — более 320, пишет





На польской границе в Брузках скопилось более 250 грузовиков, в Берестовице — более 80, в Козловичах — более 550.





На границе с Латвией выезда из страны ожидали более 50 фур в Григоровщине и более 30 — в Урбанах.