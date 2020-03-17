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Не стало Нины Дмитриевны Ковалевой

17.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Не стало Нины Дмитриевны Ковалевой

16 марта 2020 года, на 71-м году жизни, после продолжительной тяжелой болезни перестало биться сердце известной талантливой поэтессы, члена Союза писателей Беларуси, лауреата высокого звания «Человек года Горецкого района-2018» в номинации «Общественно-политическая деятельность», лауреата республиканского конкурса «Женщина года-2019» в номинации «Активная жизненная позиция», почетного члена районной организации ОО «Белорусский союз женщин», члена народного литературного объединения «Роднае слова» и клуба творческих встреч «Вянок Дрыбіншчыны», военно-исторического клуба «Авиагруппа 122» КОВАЛЕВОЙ Нины Дмитриевны.

Нина Дмитриевна родилась 28 июля 1949 года в д. Еськовка Дрибинского района. Обычная биография советской девушки: десятилетка, училище в Орше, работа ткачихой на льнокомбинете. В 28 лет тяжелая болезнь прикована ее к постели. В 1986-м году Н. Д. Ковалева переехала жить в Горки. Несмотря на физическую ограниченность, она активно участвовала в литературной, общественной, духовной жизни нашего региона, области, республики. С недавнего времени активно занялась и поисковой работой.

Нина Ковалева — знаковая фигура в отечественной литературе. За 40 лет ее творческой деятельности вышло 24 поэтических сборника для взрослых и детей. Лирика поэтессы отражает самые лучшие проявления человеческой души: милосердие, сострадание, любовь к ближнему и Богу, к окружающему миру, к своей родине. Об этом говорят названия ее сборников: «Напиток певчих птиц», «Ликующий полет», «Отдайте ближнему долги», «Зов любви», «Са скрыпачкай ды з дудой», «Мы стали обелисками», «Голубая криница», «Ангел над колыбелью», «Як купалі ў купелі» и др.

Вся жизнь Нины Дмитриевны — подвиг. Это была ежедневная борьба с болезнью и болью. Но она никогда не жаловалась на жизнь, не обозлилась, не ушла в себя. Наоборот, для всех, кто ее знал, общался, работал с ней, стала примером стойкости духа, мужества, внутренней чистоты, духовности.

В ее душе, действительно, как писал поэт Сергей Лоцманов, «как в возвышенном храме» находили приют все, кто к ней обращался за помощью и советом.

Многие поражались — откуда она брала силы жить и писать, заниматься активной общественной работой. Безусловно, силы и стойкость были даны ей свыше, как и дар прозорливости. Благодаря Нине Ковалевой, появилась сень над могилой Иоанна Золотова. А последнее доброе дело, которое успела она сделать по велению своей души, это приобретение колоколов для строящегося нового храма в честь всех Белорусских святых. Буквально за день до своей кончины она услышала их звон. А колокола ее души теперь звучат в Вечности.

Нина Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти как образец патриота, активного гражданина, светлого высоко духовного Человека добрейшей души, мужественной и героической женщины.

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов
Районная организация ОО БСЖ
Народное литературное объединение «Роднае слова»,
Редакция газеты «Горецкий вестник»

 

Мы помним…

Сергей Гоноболев, композитор, г. Петрозаводск:

— В понедельник я получил печальное известие — умер мой соавтор, замечательный и сильный человек — Нина Дмитриевна Ковалева…

…Так получилось, что из-за тяжелой болезни она не могла даже сидеть, но все это время писала прекрасные стихи. «…Если моя поэзия поможет хоть одному человеку, стоит писать», — считала она… В разное время на стихи Нины Дмитриевны совместно было написано несколько песен: «Реченька», «Горлинка», «Смотрины» и др. Мы планировали дальнейшую работу на белорусском языке, но так внезапно она ушла, оставив нам свои светлые и замечательные стихи!

Наша новая песня — «Черемуховый лес» наполнена светом, любовью к родному краю и посвящена Беларуси, но оказалось последней совместной работой…

Нина Дмитриевна навсегда останется с нами в своих стихах и песнях. Родным и друзьям Нины Дмитриевны выражаю искренние соболезнования. Царствие ей небесное и пусть земля ей будет пухом.

 

Николай Борисенко, Могилевский областной историко-патриотический поисковый клуб «ВИККРУ»:

— Соболезнование родным и близким Нины Дмитриевны Ковалевой. Земля ей пухом и вечная память. Очень жаль хорошего человека, настоящего мужественного патриота родной земли. Сожалею, что не успели подарить ей новый выпуск «Могилевского поискового вестника» с ее стихами.

 

Дмитрий Бриштен, военно-исторический клуб «Рубон».

— Покинула мир Нина Дмитриевна Ковалева — поэтесса, чья жизнь — это пример поразительной стойкости и силы духа. Будучи прикованной к кровати, она писала жизнеутверждающие стихи, в которых было место и любви, и слезам, и подвигу… Лучшая память о Нине Дмитриевне — это сборники ее творчества. Соболезнуем и скорбим. Поисковое братство.

 

Александр Веденеев

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НИНЫ КОВАЛЁВОЙ

Она была простая поэтесса…
Она почила, но она жива! –
Тому свидетель Слово и слова
Тех всех стихов, той доброй доли веса

Христа Любви! И пусть звучат стихи,
Хорошим людям души согревая!
Она почила, но она живая!
Она писала даже для глухих

Душ очерствевших, чтоб и те воспряли
Для жизни новой: жизни во Христе! –
Нельзя Свет Божий спрятать в темноте –
Нет! Нину мы, друзья, не потеряли –

О том свидетель звон колоколов! –
Она жива – душа её ликует.
Ей Сам Господь избрал судьбу такую,
Ей радостно от наших тёплых слов…


 
 
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16 марта 2020 года, на 71-м году жизни, после продолжительной тяжелой болезни перестало биться сердце известной талантливой поэтессы, члена Союза писателей Беларуси,...
 
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