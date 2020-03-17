ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дня Воли не будет. Оргкомитет отозвал заявку

17.03.2020 09:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Оргкомитет отозвал заявку на митинг-концерт в Минске на 102-ю годовщину провозглашения государственной независимости Белорусской Народной Республики (ответа из Мингорисполкома к данному моменту так и не поступило).

Дня Воли не будет. Оргкомитет отозвал заявку
Причиной такого решения называется распространение коронавируса и невозможность из-за этого гарантировать безопасность участникам мероприятия.

Оргкомитет просит с пониманием отнестись к ситуации. "Подготовка мероприятия в условиях, когда каждый день в Беларуси увеличивается количество больных коронавирусом, а официальная информация о распространении вируса не вызывает доверия, выглядит неуместной", — говорится в заявлении, передает "Еврорадио".

Тем не менее, оргкомитет обещает, что "будет изучать возможность проведения мероприятия в более поздний период".

В этом году в оргкомитет по празднованию Дня Воли-2020 вошли Белорусская социал-демократическая партия (Громада), Движение "За Свободу", Белорусская партия "Зелёные", оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия" и Объединённая гражданская партия. 

Заявку подавали на проведение митинга-концерта в воскресенье, 22 марта. 


Ранее от проведения уличной акции в годовщину БНР из тех же причин отказались в Гродно.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оргкомитет отозвал заявку на митинг-концерт в Минске на 102-ю годовщину провозглашения государственной независимости Белорусской Народной Республики (ответа из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не стало Нины Дмитриевны Ковалевой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
17.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика