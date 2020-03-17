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Дня Воли не будет. Оргкомитет отозвал заявку
Источник материала: Партизан
Оргкомитет отозвал заявку на митинг-концерт в Минске на 102-ю годовщину провозглашения государственной независимости Белорусской Народной Республики (ответа из Мингорисполкома к данному моменту так и не поступило).
Причиной такого решения называется распространение коронавируса и невозможность из-за этого гарантировать безопасность участникам мероприятия.
Оргкомитет просит с пониманием отнестись к ситуации. "Подготовка мероприятия в условиях, когда каждый день в Беларуси увеличивается количество больных коронавирусом, а официальная информация о распространении вируса не вызывает доверия, выглядит неуместной", — говорится в заявлении, передает
Тем не менее, оргкомитет обещает, что "будет изучать возможность проведения мероприятия в более поздний период".
В этом году в оргкомитет по празднованию Дня Воли-2020 вошли Белорусская социал-демократическая партия (Громада), Движение "За Свободу", Белорусская партия "Зелёные", оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия" и Объединённая гражданская партия.
Заявку подавали на проведение митинга-концерта в воскресенье, 22 марта.
Ранее от проведения уличной акции в годовщину БНР из тех же причин отказались в Гродно.
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Оргкомитет отозвал заявку на митинг-концерт в Минске на 102-ю годовщину провозглашения государственной независимости Белорусской Народной Республики (ответа из...
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