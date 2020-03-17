Лучшие производители кухонных плит

Источник материала: Аргументы и факты

Газовые и электрические плиты представляют собой одну из «костяшек» любой современной подборки бытовой техники для кухонной зоны. Несмотря на стремительное распространение духовых шкафов, микроволновых печей и варочных панелей, плиты все еще остаются востребованным товаром на рынке бытовой техники. Потому десятки различных производителей по всему миру продолжают выпускать все новые и более совершенные модели этой техники, улучшая в них как технические и пользовательские аспекты, так и визуальную составляющую.

Сегодня мы решили определиться с тем, какие из брендов заслуживают наибольшего доверия среди клиентов рынка кухонных плит. Для этого мы собрали вместе несколько самых известных компаний-производителей и сделали выводы об их продукции как на основе отзывов покупателей, так и на основе объективных данных о качестве техники.

Рейтинг производителей

ВЕКО. Об этой фирме, громко рекламируемой в интернете и по телевизору, хоть раз слышал каждый. При этом, как показало исследование, позиционирование компании вполне соответствует реальному положению дел с ее продукцией. Например, электрическая плита от ВЕКО по праву считается образцом золотого сочетания цены и качества. Оборудование со станка турецкого бренда выходит современным и оснащенным самыми последними технологиями, обеспечивающими безопасность и простоту эксплуатации. Кроме того, ВЕКО отличается выпуском плит с довольно вместительными духовыми секциями, которые достаточно обширны для приготовления крупной выпечки и даже мяса-гриль.

Об этой фирме, громко рекламируемой в интернете и по телевизору, хоть раз слышал каждый. При этом, как показало исследование, позиционирование компании вполне соответствует реальному положению дел с ее продукцией. Например, электрическая плита от ВЕКО по праву считается образцом золотого сочетания цены и качества. Оборудование со станка турецкого бренда выходит современным и оснащенным самыми последними технологиями, обеспечивающими безопасность и простоту эксплуатации. Кроме того, ВЕКО отличается выпуском плит с довольно вместительными духовыми секциями, которые достаточно обширны для приготовления крупной выпечки и даже мяса-гриль. Bosch. Еще одна компания, чьи плиты известны отличными духовыми камерами большого объема со встроенной системой газ-контроля. Последнее обеспечивает технике защиту от утечки газа в тех случаях, когда пламя конфорки по каким-либо причинам погасло. Вместе с этим Bosch выполняют свои плиты в простом дизайне с доступным пользовательским интерфейсом, который облегчает управление режимами работы устройства.

Еще одна компания, чьи плиты известны отличными духовыми камерами большого объема со встроенной системой газ-контроля. Последнее обеспечивает технике защиту от утечки газа в тех случаях, когда пламя конфорки по каким-либо причинам погасло. Вместе с этим Bosch выполняют свои плиты в простом дизайне с доступным пользовательским интерфейсом, который облегчает управление режимами работы устройства. Gefest. Если вам нужна недорогая и надежная газовая или электрическая плита в Беларуси, продукция данной отечественной фирмы станет настоящим открытием для тех, кто ценит высокое качество при умеренной ценовой политике. Устройства в исполнении Gefest обладают различными дизайнерскими решениями и современными технологиями, обеспечивающими повышенную безопасность в случае использования огнеопасных ресурсов в основе своей работы.

*на правах рекламы.