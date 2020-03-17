ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лучшие производители кухонных плит

17.03.2020 09:30 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Лучшие производители кухонных плит
АиФ

Газовые и электрические плиты представляют собой одну из «костяшек» любой современной подборки бытовой техники для кухонной зоны. Несмотря на стремительное распространение духовых шкафов, микроволновых печей и варочных панелей, плиты все еще остаются востребованным товаром на рынке бытовой техники. Потому десятки различных производителей по всему миру продолжают выпускать все новые и более совершенные модели этой техники, улучшая в них как технические и пользовательские аспекты, так и визуальную составляющую.

Лучшие производители кухонных плит
 

Сегодня мы решили определиться с тем, какие из брендов заслуживают наибольшего доверия среди клиентов рынка кухонных плит. Для этого мы собрали вместе несколько самых известных компаний-производителей и сделали выводы об их продукции как на основе отзывов покупателей, так и на основе объективных данных о качестве техники.

Рейтинг производителей

  • ВЕКО. Об этой фирме, громко рекламируемой в интернете и по телевизору, хоть раз слышал каждый. При этом, как показало исследование, позиционирование компании вполне соответствует реальному положению дел с ее продукцией. Например, электрическая плита от ВЕКО по праву считается образцом золотого сочетания цены и качества. Оборудование со станка турецкого бренда выходит современным и оснащенным самыми последними технологиями, обеспечивающими безопасность и простоту эксплуатации. Кроме того, ВЕКО отличается выпуском плит с довольно вместительными духовыми секциями, которые достаточно обширны для приготовления крупной выпечки и даже мяса-гриль.
  • Bosch. Еще одна компания, чьи плиты известны отличными духовыми камерами большого объема со встроенной системой газ-контроля. Последнее обеспечивает технике защиту от утечки газа в тех случаях, когда пламя конфорки по каким-либо причинам погасло. Вместе с этим Bosch выполняют свои плиты в простом дизайне с доступным пользовательским интерфейсом, который облегчает управление режимами работы устройства.
  • Gefest. Если вам нужна недорогая и надежная газовая или электрическая плита в Беларуси, продукция данной отечественной фирмы станет настоящим открытием для тех, кто ценит высокое качество при умеренной ценовой политике. Устройства в исполнении Gefest обладают различными дизайнерскими решениями и современными технологиями, обеспечивающими повышенную безопасность в случае использования огнеопасных ресурсов в основе своей работы.

*на правах рекламы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы решили определиться с тем, какие из брендов заслуживают наибольшего доверия среди клиентов рынка кухонных плит.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Чтобы Федору не было одиноко». Семья из Минска собирает деньги на суррогатную мать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
17.03.2020
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Маяк Преднепровья
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика