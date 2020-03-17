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Карточки некоторых банков могут временно не работать в ночь с пятницы на субботу

17.03.2020 09:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Карточки некоторых банков могут работать с кратковременными перерывами в ночь с пятницы на субботу, 21 марта, — с 2.00 до 4.00. Причина — технологические работы, которые будет проводить Банковский процессинговый центр, сообщили в Беларусбанке.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«В указанный промежуток времени возможны также кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков в сети организаций торговли и сервиса (магазины, АЗС и т.п.), пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах, обслуживание которых обеспечивает ОАО «Банковский процессинговый центр», — сообщают в Беларусбанке.

Банковский процессинговый центр оказывает услуги по информационно-технологическому обеспечению расчетов с использованием банковских карточек следующим банкам: АСБ Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, БСБ Банк, Паритетбанк, Белинвестбанк, БНБ-Банк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БТА Банк.

 
 
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Карточки некоторых банков могут работать с кратковременными перерывами в ночь с пятницы на субботу, 21 марта, - с 2.00 до 4.00. Причина - технологические работы, которые...
 
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