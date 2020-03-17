Apple может выпустить еще один недорогой iPhone. Что о нем известно

Источник материала: Tut.by

Издание 9to5Mac заявило, что компания Apple готовит к анонсу еще один относительно доступный смартфон — iPhone 9 Plus. Это стало известно после изучения кусочка кода еще не анонсированной операционной системы iOS 14.



На снимке iPhone 8 Plus. Фото: The Verge

Судя по хранящейся в коде ОС информации, кроме iPhone 9 (его еще называют iPhone SE 2) производитель готовится представить увеличенную версию устройства — iPhone 9 Plus. Известно, что оба аппарата будут работать на процессоре Apple A13 Bionic. Такое же решение используется в нынешних iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

Из других элементов — физическая клавиша Home со встроенным сканером отпечатков пальцев. Ожидаемо, смартфоны оснастят поддержкой Apple Pay. А вот о диагонали экрана пока точно не говорится. Впрочем, можно предположить: если обычный iPhone 9 оснастят дисплеем на 4,7 дюйма, то увеличенный iPhone 9 Plus получит панель на 5,5 дюйма. Экраны с такими же диагоналями используются и в нынешних iPhone 8.

По более ранней информации, обычный iPhone 9 будет продаваться в США в стартовой конфигурации по цене в 399 долларов. Вероятно, увеличенный iPhone 9 Plus может стоить чуть дороже — в районе 499 долларов. Впрочем, о дате старта продаж говорить сейчас сложно. Распространяющаяся в мире коронавирусная инфекция могла повлиять на цепочку поставок и, соответственно, сроки появления гаджетов.

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Apple: