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В Пинске проходит республиканская акция «Раздельный сбор - в каждый дом»

17.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Экологическая акция стартовала в Пинске 9 марта в Радужном. Здесь она продлится по 20 марта, на очереди - следующий микрорайон. Проводится акция по инициативе горисполкома, ее цель - очевидна: привлечь внимание к важности раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Понятно, что, отделяя пластик, стекло, бумагу и отправляя их на переработку, мы способствуем тому, что значительно медленнее расползаются по земле мусорные полигоны. А это один из путей решения проблемы загрязнения окружающей среды. И не только. Вот, скажем, отходы картона и бумаги. Полагают, что в природе они разлагаются от двух недель до полутора месяцев. Давая им новую жизнь в виде упаковочного картона или туалетной бумаги, мы реально сберегаем часть деревьев от вырубки. Согласитесь, уважаемые читатели, это дорогого стоит.




Но вернемся к акции. В течение года она пройдет во всех микрорайонах Пинска. Поочередно там будут курсировать передвижные пункты сбора вторичных ресурсов. Работники коммунальных служб помогут с утилизацией бытовой техники и крупногабаритного мусора. Расчет за сданные полезные отходы будет производиться на месте. Одиноким и пожилым людям необходимую помощь и содействие окажут волонтеры ОО «БРСМ».


Маршрут работы передвижного заготовительного пункта по закупке ВМР
(с 17.30 до 19.00): 

17 марта - ул. Солнечная, дома №№ 74, 76 78, 80; ул. Минеева, дома №№ 17, 19;
18 марта - ул. Шапошника, дома №№ 32, 30, 28, 26;
19 марта - ул. Шапошника, дома №№ 20, 18, 16, 14;
20 марта - ул. Шапошника, дома №№ 10, 8, 6, 4; пр. Жолтовского, дома №№ 14, 12.




Кстати, ЖКХ г. Пинска осуществляет закупку вторичных материалов передвижным заготовительным пунктом по следующим ценам за 1 кг: макулатура - 0,06 рубля; стеклоотходы - 0,1 рубля; полиэтилен и ПЭТ-бутылка - 0,18 рубля; бытовая техника - 0,25 рубля. Справки по тел.: 33-58-10.

По вопросу вывоза крупногабаритных отходов следует обращаться в ЖКХ г.Пинска по тел.: 62-67-92.


На помощь пришли волонтеры




Не знаю, как вы, уважаемые читатели, а я в один прекрасный момент столкнулась с проблемой: каким образом избавиться от старого мягкого уголка, который уже отслужил свое. Так вот сейчас это не проблема.

Как мы уже писали выше, в рамках проводимой акции коммунальщики заботу о крупногабаритных отходах берут на себя.

- Я очень рада, что именно с нашего микрорайона стартовала городская экологическая акция, - рассказывает жительница дома № 54 по улице Солнечной Нина Васильевна Курганова. - Купила в квартиру новый мягкий уголок, а старые диван и два кресла вынуждена была вынести в подвал - куда же их еще было девать. Там они пылились больше года. Было очень неудобно, ведь они заняли почти все помещение. А тут прочитала о том, что проводится такая акция, просто набрала указанный номер телефона, договорилась обо всем. И вот, пожалуйста, приехали ребята, сами вытащили из подвала старую мебель и загрузили на трактор, который прибыл точно по времени. Прекрасно все организовано, никаких хлопот!

А теперь мне хотелось бы познакомить наших читателей с теми самыми ребятами, которые помогли пожилой женщине. Это волонтеры ОО «БРСМ». На этот раз - пятеро учащихся группы № 363 Пинского государственного аграрного технологического колледжа, будущие зоотехники.

- Когда в колледже нам предложили стать волонтерами, чтобы оказывать помощь людям, нуждающимся в ней, мы сразу согласились, - признался Артем Дорошевич.




В тот день, кстати, ребята помогли еще и жительнице дома № 24 по проспекту Жолтовского Веронике Локун, находящейся в декретном отпуске, вынести из квартиры и погрузить старую стиральную машину. За что женщина была благодарна, поскольку, признается, не знала, как избавиться от нее.


Как превратить отходы в доходы?


Правильно, разделяя их и отправляя на переработку.

А теперь хочется привести некоторые цифры. По словам заместителя генерального директора по саночистке КУПП «ЖКХ г.Пинска» Валерия Сороченко, в Пинске ежегодно образуется более 47 тысяч т мусора, из них извлекается 24% вторичных ресурсов. Этот объем в нынешнем году планируется довести до 28%. И для этого есть реальные возможности.

Так, в рамках государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы растет число заглубленных контейнеров и контейнеров для сбора вторичных материальных ресурсов - бумаги, пластика, стекла. Как рассказала мастер участка санитарной очистки предприятия Елена Изотова, на сегодняшний день в городе оборудованы 173 площадки, на которых установлены 248 заглубленных контейнеров и 429 - для раздельного сбора отходов, закрыты 703 мусоропровода в 278 жилых домах. Остаются еще 34 дома, где функционируют 77 мусоропроводов. Практически все они находятся в новых микрорайонах города, в основном относятся к ЖСПК и товариществам собственников. В соответствии со схемой обращения с коммунальными отходами на территории Пинска, утвержденной соответствующим решением горисполкома, после оборудования контейнерных площадок на дворовых территориях данных домов мусоропроводы в них будут закрыты.

И тут не могу не сказать о том, что, несмотря на то, что зачастую жильцы, особенно пожилые люди и имеющие квартиры на верхних этажах, не довольны, отсутствие в жилом доме мусоропровода не просто повышает процент вовлечения в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов, а значительно улучшает санитарное состояние подъезда - пропадает неприятный запах, исчезает пищевая база для грызунов и насекомых, сводится к минимуму риск возникновения пожара.

В нынешнем году за счет средств ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» планируется приобрести 90 контейнеров для раздельного сбора вторичных материальных ресурсов, 20 контейнеров объемом 2,8 кубических метра наземного типа, а также еще один мусоровоз.

А теперь хочется сделать небольшое отступление. Я попросила начальника сортировочно-перегрузочной станции Анатолия Конончука рассказать, а какие конкретно предприятия подарят вторичным материальным ресурсам, собранным пинчанами, вторую жизнь. Оказалось, что макулатура поставляется на Добрушскую бумажную фабрику «Герой труда», ОАО СКБЗ «Альбертин» (г.Слоним), ОАО «Светлогорский ЦКК»; ПЭТ-бутылка - в ООО «РеПлас-М» (г.Могилев) плюс ПЭТ-бутылки из-под «молочки», подсолнечного масла, техническая бутылка - в ООО «Кирпичный завод «Восточный»; пластиковые канистры и пластик из-под моющих средств, шампуня и так далее - в ООО «СКАР» (г.Калинковичи).

Словом, возможности для раздельного сбора вторичных материальных ресурсов и дальнейшей их переработки есть. А дальше многое, если не все, будет зависеть от самих пинчан: от их сознательности, стремления жить в чистом и здоровом городе, от того, станет ли раздельный сбор мусора эпизодической акцией или потребностью так поступать постоянно. Кстати, уже в первый день проведения экологической акции в Радужном, по словам Анатолия Васильевича, жители микрорайона проявили активность и несли к передвижному заготовительному пункту стекло и отработавшую свой срок бытовую технику.

Наталья КИРКОВЕЦ
Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ

 
Теги: Могилев
 
 
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Экологическая акция стартовала в Пинске 9 марта в Радужном. Здесь она продлится по 20 марта, на очереди - следующий микрорайон. Проводится акция по инициативе...
 
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