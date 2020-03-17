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Карточки некоторых банков могут не работать ночью 21 марта

17.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Карточки некоторых банков могут не работать ночью 21 марта

Карточки некоторых банков могут не работать ночью 21 марта из-за проведения с 2.00 до 4.00 технологических работ Банковским процессинговым центром, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Беларусбанка.

Возможны также кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков в сети организаций торговли и сервиса (магазины, АЗС и т. п.), пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах, обслуживание которых обеспечивает Банковский процессинговый центр.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,3 млн карточек, к нему подключены почти 85 тыс. организаций торговли и сервиса, 133 тыс. платежных терминалов, 2,4 тыс. банкоматов и 2,5 тыс. инфокиосков.

https://www.belta.by

 
 
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Карточки некоторых банков могут не работать ночью 21 марта из-за проведения с 2.00 до 4.00 технологических работ Банковским процессинговым центром, сообщает БЕЛТА со...
 
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