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ПАСЕ отменила проведение весенней сессии из-за коронавируса
Источник материала: Партизан
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) официально заявила о том, что отменяет запланированную с 20 по 24 апреля весеннюю сессию в связи с коронавирусом.
"Весеннее пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, запланированное на 20-24 апреля 2020 года, было отменено из-за вспышки коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении ассамблеи, размещенном на сайте организации.
В нем указывается, что "аннулирование учитывает ограничения на поездки и карантинные меры, введенные рядом государств-членов Совета Европы".
Ранее ассамблея решила отложить все заседания своих комитетов до конца марта.
Эксперты отмечают, что ПАСЕ впервые не проводит свою сессию в установленный период.
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) официально заявила о том, что отменяет запланированную с 20 по 24 апреля весеннюю сессию в связи с коронавирусом.
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