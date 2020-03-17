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Глава государства назначил Александра Субботина помощником Президента Республики Беларусь — инспектором по Могилёвской области. В четырех районах области — новые руководители

17.03.2020 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Глава государства назначил Александра Субботина помощником Президента Республики Беларусь — инспектором по Могилёвской области. В четырех районах области — новые руководители
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 16 марта рассмотрел кадровые вопросы. Министром сельского хозяйства и продовольствия 16 марта назначен Иван Крупко, помощником Президента Республики Беларусь — инспектором по Могилёвской области — Александр Субботин. 

В числе вновь назначенных — руководители 13 районных исполнительных комитетов, в том числе в Могилёвской области. Так, Александр Суходольский возглавит Бобруйский райисполком, Александр Трушкин — Краснопольский, Михаил Куксенков — Хотимский, председателем Чериковского райисполкома стала Александра Михеенко.

Говоря о причинах замены руководителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Глава государства пояснил, что для этой должности понадобился более опытный управленец. Президент рассчитывает, что опыт работы Ивана Крупко, полученный за время руководства Минским районом, одним из сложных районов страны, позволит придать большую динамику развитию сельского хозяйства в Беларуси.

Александр Лукашенко также обратился к Александру Субботину, назначенному помощником Президента — инспектором по Могилёвской области. Глава государства отметил положительный результат его работы на прежней должности — члена Коллегии по промышленному и агропромышленному комплексу ЕЭК. «Вы человек образованный, грамотный, — сказал Президент. — Хотелось бы, чтобы вы больше походили по земле и вникли хорошенько в процессы сельскохозяйственного производства, вам в дальнейшем это пригодится». 

Кроме того, Президент дал согласие на назначение генеральным директором производственно-торгового республиканского унитарного предприятия «Белмедтехника» Дмитрия Страздина, заместителем Министра здравоохранения — Елены Богдан, заместителем Министра культуры — Валерия Громады, председателем Комитета государственного контроля Витебской области — Владимира Годяцкого.

Всего на встречу с Главой государства пригласили около 20 руководителей местных органов власти. Президент заметил, что такого большого количества назначений не припомнит. Он констатировал, что большинство из сегодняшних назначенцев разъедутся по регионам, поэтому для них актуальны вопросы проведения посевной кампании, которая началась уже во всех областях.

Президент напомнил, что нынешний год экзаменационный для всех органов власти, в том числе и на местах. «Вы на передовой, и вас видят люди. И как оценивают наши люди, которые привыкли к честности и справедливости, вы тоже знаете, — заметил Глава государства. — Мы сдаем экзамен. Не только я (я в первую очередь), но вы тоже. Без вас никакого экзамена никто не сдаст и мне будет очень сложно».

По материалу сайта president.gov.by

 
 
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 16 марта рассмотрел кадровые вопросы. Министром сельского хозяйства и продовольствия 16 марта назначен Иван...
 
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