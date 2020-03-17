Выгодно ли разделывать дома рыбу на филе? Посчитали экономию на примере минтая и трески

Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY уже проверил, выгодно ли разделывать дома курицу . А теперь мы решили посчитать, стоит ли покупать целую рыбу и самостоятельно превращать ее в филе.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Помог с разделкой рыбы шеф-повар кулинарной студии «Маис» Денис Исаев. В начале эксперимента он пояснил, что брать недорогую рыбу тушкой обычно удобнее, если вам нужно ее порезать и пожарить кусочками. А вот насчет разделки на филе повар усомнился: все-таки от практически любой рыбы много отходов в виде хребтовых костей, которые особо не пустишь в ход даже в рыбный бульон.

Для эксперимента выбрали замороженную тушку минтая (за 700 г заплатили 3 рубля 49 копеек) и трески (за 946 г заплатили 10 рублей 87 копеек). Итого за четыре тушки — 14 рублей 36 копеек.

Денис советует выбирать охлажденную рыбу. Во-первых, она меньше потеряет при разморозке, а во-вторых, вы будете уверены в ее свежести. Вот как в нашем случае «растаял» вес тушек после разморозки.





Две тушки минтая стали весить 655 г (мы платили за 700 г).





Две тушки трески — 908 г (вместо первичных 946 г).

Денис отделил по два филе от каждой рыбы и оставил его на коже (если хотите без кожи — выбирайте крупную рыбу). И вот что получилось.





Из двух тушек минтая вышло четыре филе весом 401 г.





Отход в виде хребтовых костей получился 250 г.





Из трески вышло 631 г филе.





А костей — 266 г.

Мы посчитали, сколько бы отдали за уже разделанное филе в магазине (надо учитывать, что оно обычно продается уже без кожи).

Рыба Вес, кг Цена в магазине, за кг филе Сумма, которую нужно заплатить Минтай 0,401 7 рублей 52 копейки 3 рубля 2 копейки Треска 0,631 25 рублей 75 копеек 16 рублей 25 копеек Итого 19 рублей 27 копеек

Купить сразу филе разделанного минтая без кожи было бы разумнее (3 рубля 2 копейки за готовое филе против 3 рублей 49 копеек, если разделывать рыбу дома), а вот на треске можно и сэкономить — особенно если заготовить рыбу наперед (16 рублей 25 копеек в магазине против 10 рублей 87 копеек с самостоятельной работой).

Как разделывать рыбу

Разделка рыбы зависит от того, какая часть тушки вам нужна. Если это филе — следует отделить брюшные и спинные плавники, сделать разрез вдоль хребта и надрезать рыбу. Постарайтесь при этом прорезать «мясо» до позвоночника. Затем нужно повернуть тушку спинкой вверх и обрезать филе с другой стороны. По желанию можно отделить шкурку от «мяса».





Советы от шеф-повара

При выборе рыбы обращайте внимание на степень ее глазировки (ледяная оболочка на тушке — чем меньше льда, тем меньше будут потери при разморозке) и на страну вылова. Как правило, рыба из Китая, Чили и Перу дешевле, из России и Норвегии — дороже. Рыба в любом случае «теряет» вес при разделке и разморозке. Поэтому прежде чем заниматься разделкой, подумайте, возможно, вам проще порезать рыбу на куски или запечь тушкой. Есть виды рыбы, которую лучше запекать, солить или готовить целиком — дорадо, барабулька, сибас, скумбрия, сельдь. А вот хек, морской окунь, треску чаще готовят в виде филе. Хребтовые кости можно использовать для рыбного бульона, однако чаще это касается «остатков» лосося или форели, а на хребтовых костях того же минтая или трески остается очень мало «мяса» для наваристого бульона.