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Выгодно ли разделывать дома рыбу на филе? Посчитали экономию на примере минтая и трески
Источник материала: Tut.by
GO.TUT.BY уже проверил, выгодно ли разделывать дома
Помог с разделкой рыбы шеф-повар кулинарной студии «Маис» Денис Исаев. В начале эксперимента он пояснил, что брать недорогую рыбу тушкой обычно удобнее, если вам нужно ее порезать и пожарить кусочками. А вот насчет разделки на филе повар усомнился: все-таки от практически любой рыбы много отходов в виде хребтовых костей, которые особо не пустишь в ход даже в рыбный бульон.
Для эксперимента выбрали замороженную тушку минтая (за 700 г заплатили 3 рубля 49 копеек) и трески (за 946 г заплатили 10 рублей 87 копеек). Итого за четыре тушки — 14 рублей 36 копеек.
Денис советует выбирать охлажденную рыбу. Во-первых, она меньше потеряет при разморозке, а во-вторых, вы будете уверены в ее свежести. Вот как в нашем случае «растаял» вес тушек после разморозки.
Две тушки минтая стали весить 655 г (мы платили за 700 г).
Две тушки трески — 908 г (вместо первичных 946 г).
Денис отделил по два филе от каждой рыбы и оставил его на коже (если хотите без кожи — выбирайте крупную рыбу). И вот что получилось.
Из двух тушек минтая вышло четыре филе весом 401 г.
Отход в виде хребтовых костей получился 250 г.
Из трески вышло 631 г филе.
А костей — 266 г.
Мы посчитали, сколько бы отдали за уже разделанное филе в магазине (надо учитывать, что оно обычно продается уже без кожи).
Купить сразу филе разделанного минтая без кожи было бы разумнее (3 рубля 2 копейки за готовое филе против 3 рублей 49 копеек, если разделывать рыбу дома), а вот на треске можно и сэкономить — особенно если заготовить рыбу наперед (16 рублей 25 копеек в магазине против 10 рублей 87 копеек с самостоятельной работой).
Как разделывать рыбу
Разделка рыбы зависит от того, какая часть тушки вам нужна. Если это филе — следует отделить брюшные и спинные плавники, сделать разрез вдоль хребта и надрезать рыбу. Постарайтесь при этом прорезать «мясо» до позвоночника. Затем нужно повернуть тушку спинкой вверх и обрезать филе с другой стороны. По желанию можно отделить шкурку от «мяса».
Советы от шеф-повара
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