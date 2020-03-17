Осиповичский отдел Департамента охраны. День открытых дверей

Источник материала: Асiповiцкi край

12 марта состоялся день открытых дверей, на который были приглашены ученики 6-11 классов СОШ №4.

В начале экскурсии ребята побывали в актовом зале отдела охраны, где начальник Осиповичского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь капитан милиции Лысый Е.А. рассказал ребятам об истории, традициях и буднях отдела охраны, его задачах и функциях. Мальчишкам и девчонкам были продемонстрированы тематические видеоролики о Департаменте охраны МВД Республики Беларусь, УО «Могилевский институт МВД Республики Беларусь», УО «Специализированный лицей МВД Республики Беларусь», вооружение, специальные средства и экипировка сотрудников отдела, служебный автотранспорт, средства радиосвязи.

Особый интерес вызвали у мальчишек продемонстрированные ВрИОД помощника начальника отдела по идеологической работе и кадровому обеспечению лейтенантом милиции Липницким М.В. образцы табельного и автоматического оружия, стоящего на вооружении отдела охраны. Лейтенант милиции Липницкий М.В. рассказал ребятам об устройстве и тактико-технических данных автомата Калашникова (АКС-74У) и пистолета Макарова (ПМ), мерах безопасности при обращении с ними. Каждый подержал оружие в своих руках, ощутил его вес.





Командир взвода милиции лейтенант милиции Смирнов К.О. рассказал о средствах индивидуальной защиты, специальных средствах и средствах радиосвязи, которыми экипируются наряды охраны. Ребята по очереди примерили на себя бронежилет, шлем «Сфера» и каску КП-80, подержали в руках палку резиновую специальную ПР-73, наручники БРС, носимую радиостанции «Моторолла», ну и, конечно же, осмотрели служебный автомобиль. После этого ребята побывали в спортивном зале отдела охраны, где сотрудники отдела повышают свой уровень физической подготовки. Лейтенантом милиции Смирновым К.О. были продемонстрированы приемы самообороны и рассказано о нормативах по физической подготовке, которыми обязан владеть и выполнять каждый сотрудник милиции.

В ходе экскурсии по отделу охраны ребята посетили «сердце» отдела – пульт централизованного наблюдения, где старший инспектор-инженер группы средств и систем охраны Морозов Ю.Г. рассказал ребятам о принципе работы АСОС «Алеся», продемонстрировал систему GPRS-навигации.

В конце экскурсии ребята побывали в кабинете начальника. Начальник отдела охраны капитан милиции Лысый Е.А. рассказал ребятам о требованиях, предъявляемых к сотруднику милиции, нацелил ребят на успешную учебу, занятие спортом и пожелал им быть достойными гражданами своей страны, занимать всегда активную гражданскую позицию и любить свое Отечество.

Юлия Орлова,

инспектор лицензионно-контрольной группы штаба

Осиповичского отдела Департамента охраны МВД