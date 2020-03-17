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Испанский футбольный тренер умер от коронавируса в 21 год

17.03.2020 10:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Базирующийся в Малаге клуб Atletico Portada Alta подтвердил смерть тренера своей юношеской команды, который узнал, что болен лейкемией, только попав в больницу с коронавирусом. Об этом сообщает inosmi со ссылкой на The Independent.


Фото из Facebook клуба

Франсиско Гарсиа не знал, что у него имелось заболевание, из-за которого он был более уязвим для вируса, чем обычный человек в его возрасте. О своем раке он узнал, только когда оказался в больнице с симптомами коронавируса.

Базирующийся в Малаге клуб Atletico Portada Alta, в котором он тренировал юношескую команду, подтвердил его смерть в воскресенье. Президент клуба Пеп Буэно (Pep Bueno) сообщил, что его состояние стремительно ухудшалось.

«Франсиско был замечательным человеком и очень талантливым тренером. Мы все шокированы случившимся. Мне позвонили из больницы в воскресенье в семь вечера и сказали, что его состояние стабилизировалось, но потом, час спустя… Коронавирус наложился на тяжелую болезнь, которой он страдал. Не могу поверить, что это произошло».

В Испании от вспышки Covid-19 скончались почти 300 человек. Гарсиа стал пятым умершим в провинции Малага. Остальные четыре жертвы были старше 70 лет.

 
 
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Выяснилось, что у него также была лейкемия.
 
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