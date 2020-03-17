«Заморозить оплату аренды офисов, коммунальных услуг». Для бизнеса просят ввести льготы из-за коронавируса

Республиканская конфедерация предпринимательства направила премьер-министру Сергею Румасу, а также в Администрацию президента письмо с просьбой создать при Совмине рабочую группу, чтобы она выработала комплекс мер для поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. В конфедерации отметили, что некоторые предприниматели уже несут потери из-за ограничений перемещения между странами.





«Уже на данном этапе ряд секторов экономики, в частности, туризм, перевозки и прочие, сталкиваются с негативными последствиями пандемии данного заболевания во всем мире», — говорится в письме.





Конфедерация считает, что Беларуси необходимо «выработать комплекс мер поддержки и стимулирования предпринимательства в области туризма, транспортных перевозок, торговли, услуг и производства, а также по восполнению убытков».





В частности, конфедерация говорит о том, чтобы рассмотреть возможность упрощенного временного перевода работников на дистанционную работу, замораживания и отсрочки внесения арендной платы, оплаты коммунальных услуг, доступа в интернет и прочих, если предприниматели временно не будут использовать офисы и торговые помещения. Также в письме говорится об упрощении порядка оказания спонсорской помощи медицинским учреждениям и организациям.





— Мы предлагаем заморозить оплату аренды производственных и офисных помещений, которые принадлежат арендодателям всех форм собственности, приостановить оплату налогов — устроить налоговые каникулы, чтобы компенсировать арендодателям потери и упущенную выгоду, — перечисляет Владимир Карягин, председатель высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства «Республиканская конфедерация предпринимательства». — Стоило бы приостановить или, возможно, перенести на 1−2 года уплату налогов на прибыль, НДС, ФСЗН, штрафных платежей и пени.





Конфедерация предлагает давать льготные либо беспроцентные кредиты предприятиям, медицинским и фармацевтическим организациям, компаниям транспортной сферы и другим, кто задействован в преодолении распространения пандемии.





Еще одно предложение — перевести в особый режим работы рынки, торговые центры, объекты сферы услуг с соблюдением всех мер профилактики и защиты.





— Необходимо максимально сократить хождение наличных денег, как носителей вирусной инфекции, — подчеркивает Владимир Карягин. — Было бы хорошо перенаправить деятельность всех контрольно-надзорных органов на обеспечение помощи Минздраву, санитарным службам.





Нужно ввести мораторий на проверки бизнеса, но при этом сохранить меры антикриминального характера и пр ения преступности и мародерства.





Владимир Карягин отмечает, что «Европа принимает меры для поддержки бизнеса». Он приводит в пример правительство Австрии, которое намерено компенсировать бизнесу некоторые убытки.





По его мнению, нужно поддержать бизнес материально.





— Коронавирус не должен внести каких-то необратимых деформаций для бизнеса. Надо его мягко поддержать. Нужно срочно принять меры, чтобы не нанести ущерб собственной экономике. Можно выстрелить себе в ногу этим молчанием. В воскресенье собралась рабочая группа под руководством премьера России. В Германии, Австрии, Казахстане правительство и бизнес работали. Наши сидели, ни одного звонка ни мне, ни кому-то еще не поступало, — говорит Владимир Карягин. — Зато экономика будет работать (если поддержать бизнес. — Прим. ред.). И через 3−5 месяцев все восстановится, мы не потеряем рабочее лето, туристическое лето, объекты наши будут загружены — гостиницы, турбазы. А если сейчас этого не сделаем, то все будет тянуться до осени. Тогда действительно будет проблема.





Источник: TUT.BY