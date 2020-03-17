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«Волновалась очень долго». Торжественная церемония вручения паспортов состоялась в Генеральной прокуратуре

17.03.2020 10:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Путёвка во взрослую жизнь. Торжественная церемония вручения паспортов прошла пусть уже и традиционно, но в необычном месте – Генеральной прокуратуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Волновалась очень долго». Торжественная церемония вручения паспортов состоялась в Генеральной прокуратуре

«Волновалась очень долго». Торжественная церемония вручения паспортов состоялась в Генеральной прокуратуре

Среди счастливчиков – 14-летние молодые люди, которые талантливы в учёбе, творчестве, спорте и общественной жизни. Разумеется, в их числе и дети сотрудников надзорного ведомства из разных уголков Беларуси.

«Волновалась очень долго». Торжественная церемония вручения паспортов состоялась в Генеральной прокуратуре

Многим шаг в самостоятельную жизнь дался непросто. От волнения и первая подпись в важном документе получается не без труда. 

«Волновалась очень долго». Торжественная церемония вручения паспортов состоялась в Генеральной прокуратуре

Мария Самонченко, учащаяся средней школы №182 Минска:
Очень важное событие, волновалась очень долго – предупредили, может, недели две назад. Благодаря паспорту можно представлять страну на различных конкурсах, при поступлении. В ближайшее время я планирую расписаться в паспорте, для меня это волнительно, буду тренироваться.

«Волновалась очень долго». Торжественная церемония вручения паспортов состоялась в Генеральной прокуратуре

Ксения Саботковская, учащаяся гимназии №1 Лиды:
Это был очень далёкий путь. Тем более, в столицу. И я получила паспорт  самый главный документ гражданина Беларуси, поэтому это очень волнительное и радостное событие для меня. В первую очередь, я поделюсь радостью со своей семьей и расскажу друзьям и одноклассникам.

«Волновалась очень долго». Торжественная церемония вручения паспортов состоялась в Генеральной прокуратуре


И традиционно – подарки. Каждому школьнику на память вручили Конституцию и книгу «Я – гражданин Беларуси».

Люди в материале: Ксения Саботковская, Мария Самонченко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Путёвка во взрослую жизнь. Торжественная церемония вручения паспортов прошла пусть уже и традиционно, но в необычном месте – Генеральной...
 
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