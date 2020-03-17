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«Волновалась очень долго». Торжественная церемония вручения паспортов состоялась в Генеральной прокуратуре
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Путёвка во взрослую жизнь. Торжественная церемония вручения паспортов прошла пусть уже и традиционно, но в необычном месте – Генеральной прокуратуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди счастливчиков – 14-летние молодые люди, которые талантливы в учёбе, творчестве, спорте и общественной жизни. Разумеется, в их числе и дети сотрудников надзорного ведомства из разных уголков Беларуси.
Многим шаг в самостоятельную жизнь дался непросто. От волнения и первая подпись в важном документе получается не без труда.
Мария Самонченко, учащаяся средней школы №182 Минска:
Ксения Саботковская, учащаяся гимназии №1 Лиды:
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«Волновалась очень долго». Торжественная церемония вручения паспортов состоялась в Генеральной прокуратуре
Новости Беларуси. Путёвка во взрослую жизнь. Торжественная церемония вручения паспортов прошла пусть уже и традиционно, но в необычном месте – Генеральной...
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