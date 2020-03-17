Вирус передаётся на расстоянии одного метра – Минздрав

Источник материала: Ивьевский край

Министерство здравоохранения Беларуси рекомендует организаторам массовых мероприятий с участием большого количества зарубежных лиц воздержаться от их проведения или перенести на более поздние сроки.

Такие рекомендации Минздрав дал в связи с распространением коронавируса в ряде стран мира.

«Чтобы проводить эти мероприятия, нужно соблюдать необходимые меры: чтобы не было заболевших в контакте рядом, чтобы было соблюдение хотя бы метрового расстояния друг от друга, потому что все мы понимаем, что на расстоянии метра вирус передаётся очень быстро, и увеличивается количество заболевших», – пояснили в министерстве.

Там добавили, что один человек может заразить до четырёх других на близком расстоянии.

«От одного человека может заразиться на расстоянии одного метра где-то около трёх-четырёх человек, но это предварительные данные, которые на сегодняшний день есть», – сообщили в Минздраве.

При этом специалисты министерства отметили, что не каждый прошедший рядом или находящийся рядом заболеет COVID19. Это особенность любого вируса. Специалисты добавили, что дети и подростки легко переносят вирус, в то время как людям преклонного возраста следует быть очень осторожными, поскольку у них ослаблен иммунитет. В Минздраве посоветовали пожилым воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей.

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