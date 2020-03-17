Сестра братьев-смертников из Черикова написала петицию о помиловании. Есть уже почти 500 подписей

Что случилось. Кратко

TUT.BY . Рано утром 10 апреля 2019 года в Черикове горел частный дом. Когда пожар потушили, обнаружили тело 47-летней женщины с множественными ножевыми ранениями. Это была хозяйка дома Наталья Кострица, учитель-дефектолог в средней школе № 2 Черикова, пишет





Из дома пропал компьютер, и его обнаружили на чердаке соседнего дома, где жили трое братьев и их сестра — многодетная мать. Двоих братьев, 21-летнего Илью и 19-летнего Станислава Костевых, задержали по подозрению в убийстве, и они сознались, что убийство и поджог — их рук дело.





По версии суда, учительница рассказала соцслужбам, что сестра Костевых не исполняет должным образом свои родительские обязанности — а молодая женщина была в отпуске по уходу за ребенком. Из-за этого семью поставили в СОП. Поэтому братья разозлились, во время застолья вспомнили о своей неприязни к соседке — и пошли к ней разобраться. Когда женщина впустила молодых людей в дом, они стали избивать ее руками и ногами, а потом взялись за нож.





Молодые люди убили женщину, украли у нее компьютер и продукты, а затем подожгли дом жертвы, чтобы скрыть следы преступления. Нож выбросили в Сож — его позже нашли.





10 января суд вынес братьям приговор — смертная казнь.





Этот случай вспоминал Александр Лукашенко в разговоре с российским журналистом о смертной казни.





— У нас на контроле президента есть общественно значимые дела. Вчера мне докладывал председатель Верховного суда о разбирательстве этих дел. Вот одно из них. Два подонка, иначе их не назовешь — уже и разбои были, и наказывали их, — убили свою учительницу. За то, что она защитила двоих детишек их сестры. Сестра никакая, асоциальный элемент. А [учительница] защитила их и потребовала изъять из семьи. Они ее резали всю ночь. Они убивали ее всю ночь. Она умоляла, просила, и в конце концов они ее к утру добили. Каково?





«Принимая всю ту боль, прошу проявить милосердие»

В петиции Анна, сестра приговоренных к смерти братьев Костевых, пишет, что склоняет голову перед родными и близкими убитой и понимает боль, которую причинили им ее братья. И просит проявить к ним милосердие, хотя понимает, что братья «совершили непоправимое».





— Как-то исправить это, вернуть эту отобранную ими жизнь уже никому неподвластно. Но вы, Александр Григорьевич, имеете власть и право сохранить жизнь моим двум братьям и не допустить, чтобы еще два человека были лишены самого дорогого, что у них есть, — их жизни, — пишет Анна.





Женщина пишет, что она с братьями практически росли без родителей, часто терпели нужду и лишения, а Илью и Станислава «надолго разлучали с семьей и они, к сожалению, не получили должного образования, любви и тепла». При этом, отмечает Анна, она как могла заботилась о братьях, а те помогали ей растить ее детей.





Президента Анна просит дать ее братьям «единственный и последний шанс осознать совершенное ими, покаяться в содеянном». А ей — возможность хотя бы изредка видеться с ними.





Ранее в беседе с журналистом TUT.BY Анна рассказывала, что ей с детьми и еще одним братом пришлось уехать не то что из города — а переселиться в другую область. По словам женщины, в Черикове началась травля ее семьи. «Старшего сына в школе дети называли „убийцей“», — объясняла сестра осужденных.





Смертная казнь в Беларуси

Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси были расстреляны более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.





В прошлом году был расстрелян 44-летний Александр Жильников, а с ним, вероятно, и 24-летний Вячеслав Сухарко. Оба были осуждены за убийство трех человек, в том числе молодой пары в Минске . 17 декабря был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича, убившего двух девушек в Бобруйске.





В 2019 году в Беларуси вынесли еще два, помимо уже казненного Осиповича, смертных приговора. 48-летний Виктор Сергель 25 октября был приговорен к исключительной мере наказания за групповое убийство восьмимесячной девочки в Лунинце. Его подельницу, мать девочки, приговорили к 25 годам лишения свободы. Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Верховном суде. 50-летний Виктор Павлов 30 июля был приговорен к смертной казни за убийство двух сестер 76 и 78 лет в деревне Присушино Витебской области. Позже Верховный суд рассмотрел апелляцию и оставил в силе смертный приговор убийце двух пенсионерок.





А в марте 2020 года за убийство двух пенсионеров и покушении на жизнь третьей к высшей мере наказания приговорили жителя Слуцкого района Виктора Скрундикова. Его подельника Валентина Бушнина приговорили к 18 годам колонии, Виталия Мятежа — к 22 годам. Двух пожилых мужчин не просто жестоко убили, их сожгли заживо.

