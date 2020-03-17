Россия закроет границы для иностранцев с 18 марта

Источник материала: Ежедневник

Принято решение с 18 марта по 1 мая ограничить въезд в страну всех иностранных граждан.

Правительство России решили ограничить въезд иностранцев в страну в рамках мер по недопущению распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Особо было отмечено о распространении запрета Москвы на Беларусь. По мнению российского правительства, Минск не принял достаточных мер по борьбе с коронавирусом.

Запрет не коснется дипломатов, членов экипажей самолетов, судов и поездов, а также транзитных авиапассажиров и иностранцев, которые имеют разрешение на проживание в России. Частные лица смогут приехать в Россию только на похороны близких родственников.