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Жена, а не стриптизерша. Как одеваться, чтобы выйти замуж

17.03.2020 10:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Жена, а не стриптизерша. Как одеваться, чтобы выйти замуж
shutterstock.com

Жена, а не стриптизерша. Как одеваться, чтобы выйти замужСовременная мода стирает границы между мужчинами и женщинами, и порой в погоне за модными трендами мы закутываемся в балахоны, носим стиль милитари или уродливые кроссовки. Но сильный пол в большинстве своем все еще привлекает женственность. Как одеваться, чтобы не только нравиться мужчинам, но и получить заветное колечко, АиФ.ru рассказала автор блога @good_look_style, стилист-имиджмейкер Анна Эрнандес-Ранера. 

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1. Женщина — загадка

Избегайте мешковатой одежды и сильного оверсайза. Мужчинам нравится угадывать формы, изгибы тела под тем, что на вас надето. Идеальный вариант — полуприлегающий крой. Не путайте его с облегающим, все-таки «должна быть в женщине какая-то загадка». А когда платье смотрится на женщине буквально как вторая кожа, никакой интриги здесь, увы, нет.
 
Если фигура позволяет, обязательно подчеркивайте талию ремнем. Именно она создает перепады и визуально делает формы привлекательнее. 

Жена, а не стриптизерша. Как одеваться, чтобы выйти замуж
Идеальный вариант — полуприлегающий крой. Если фигура позволяет, обязательно подчеркивайте талию ремнем. Фото: Shutterstock.com

2. Стриптиз заказывали?

Довольно часто в погоне за избранником женщины надевают чрезмерно откровенные наряды. Даже в театр, на выставку или в ресторан они приходят в блузах и платьях с глубоким декольте, экстремальном мини, а в качестве вишенки на торте —  шпильки и красная помада. По-моему, лучше сразу выйти на улицу с табличкой в руках: «Ищу мужа!»
 
Кстати, эти же самые женщины потом в разговоре с подругами удивляются, что мужчины зовут их в гости на одну ночь. Если вы хотите найти будущего супруга, одевайтесь скромнее. Наедине с избранником вы можете выглядеть как угодно, но он должен быть уверен в том, что вы не заявитесь на встречу с его друзьями как приглашенная стриптизерша. Сразу скажу, что под словом «скромнее» я не подразумеваю юбку в пол и наглухо застегнутую блузу, об этом как раз следующий пункт.

Жена, а не стриптизерша. Как одеваться, чтобы выйти замуж
Часто в погоне за избранником женщины надевают чрезмерно откровенные наряды. Фото: Shutterstock.com

3. Обокрала бабушку

Честно ответьте сейчас на мой вопрос: в вашем шкафу есть вязанные крючком кофты, юбки в пол (из-под которых даже ног толком не видно, поэтому, когда вы передвигаетесь, кажется, что вы просто летите над землей, а не ходите), крупные круглые бусы? А может быть, «бабушкины» ботинки? Да, те самые, что скорее напоминают ортопедическую обувь. Если есть, то заветного кольца вам в ближайшее время, скорее всего, не видать. Срочно меняйте стиль на более современный, а весь раритет соберите и отдайте своей любимой бабуле. Хотя... в наше время далеко не каждая бабушка обрадуется такому «подарку», ведь женщины 50+ тоже хотят быть стильными и красивыми.  

Жена, а не стриптизерша. Как одеваться, чтобы выйти замуж
Срочно меняйте стиль на более современный! Фото: Shutterstock.com

4. Солдат Джейн

Любая одежда, напоминающая форму солдата, отталкивает противоположный пол. Помните песню группы «Агата Кристи»: «Я на тебе как на войне… Но я устал, окончен бой, беру портвейн, иду домой». Самое интересное, что многие мои клиентки, которые выбирали этот стиль одежды как основной, были одиноки. Кстати, очень часто женщины отдают предпочтение милитари-гардеробу просто потому, что с его помощью пытаются компенсировать отсутствие мужчины. 
 
Выбирайте светлые и пастельные тона для своего гардероба. Замуж зовут тех, с кем готовы прожить всю жизнь в уюте и гармонии, а такая цветовая палитра излучает чистоту, мягкость и женственность.

Жена, а не стриптизерша. Как одеваться, чтобы выйти замуж
Любая одежда, напоминающая форму солдата, отталкивает противоположный пол. Фото: Shutterstock.com

5. Бери лодочки

Что бы я ни написала по поводу стиля милитари, если вы посмотрите на современные тенденции в обуви, то увидите, что он невероятно востребован. Тем не менее, как я уже говорила, мужчинам нравится женственность, а значит, одежда и обувь должны быть соответствующими. Лодочки — беспроигрышный вариант, который придется по душе противоположному полу. Но это не значит, что мы должны непременно ходить на каблуках, есть масса других вариантов. Но, если уж вы используете в образе грубые ботинки, миксуйте их с летящими платьями или шортами, чтобы показать ноги (без фанатизма, пожалуйста, всегда держите в уме пункт № 2 про стриптизершу). Так что включайте воображение и подчеркивайте свою женственность. 

Жена, а не стриптизерша. Как одеваться, чтобы выйти замуж
Если уж вы используете в образе грубые ботинки, миксуйте их с летящими платьями или шортами, чтобы показать ноги. Фото: Shutterstock.com

 
 
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Стилист-имиджмейкер Анна Эрнандес-Ранера рассказывает о вещах, которые помогут вам найти мужа, и женских ошибках в гардеробе, способных оттолкнуть представителей...
 
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