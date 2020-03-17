Какие меры по борьбе с коронавирусом приняты в Витебской области и при каких симптомах необходимо вызывать врача

Ситуация с заболеваемостью в нашей области находится под контролем, принимается комплекс необходимых мер реагирования, сообщил vitbichi.by начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Юрий Деркач. В том числе и дополнительные превентивные меры вроде отправки школьников на домашнее обучение или отправки в отпуск возможных контактировавших.





В связи с подозрением на инфекцию в минувшую пятницу был госпитализирован военнослужащий, прибывший из поездки в Италию. Все контактировавшие с этим пациентом сразу же взяты под медицинское наблюдение. По состоянию на 16 марта в регионе с него было снято более 20 человек, которые могли находиться в контакте в связи с прежде выявленными случаями инфицирования. А двоих находившихся на лечении пациентов вчера уже готовили к выписке после получения необходимых повторных отрицательных тестов на коронавирус.

Юрий Деркач подробно рассказал, какие шаги органов власти и собственные меры предосторожности и благоразумного поведения людей в данной ситуации помогут справиться с проблемой.

Коронавирус относится к группе респираторных вирусов. Он новый, иммунитет в человеческой популяции на него отсутствует. По теории, с эти вирусом в течение времени, за последующие годы, проконтактируют все, чудес не бывает. И когда в итоге создастся иммунная прослойка, он перейдет в разряд обычных – как вирус гриппа, аденовирус и другие. Дети переносят вирус в легкой форме, но они же могут являться источником инфекции для взрослых людей и лиц пожилого возраста. Молодежь и люди в возрасте до 65 лет, как правило, переболеют коронавирусной инфекцией в легкой форме. У людей старше 65-ти и имеющих хроническую патологию она может протекать и в средней, и в тяжелой форме. Вирус поражает нижние отделы легких. В результате увеличивается проницаемость альвеол, может присоединиться бактериальная флора и развиться пневмония, что потребует вентиляции легких и всего спектра сложных медицинских манипуляций, чтобы спасти человека.

Поэтому крайне важно этого не допустить, отметил Юрий Николаевич, и при появлении сухого кашля, затруднении дыхания, подъеме температуры, вялости, ломоты в костях сразу же вызывать врача. Но при этом не нужно идти в поликлинику, где пока отменены и плановые медосмотры. При тяжелых формах болезни начатое раннее лечение приведет к выздоровлению.

Сейчас очень важно организовать максимальное разумное разобщение людей, чтобы жители не передвигались, не выезжали в другие регионы, чтобы снизить возможность инфицирования. Например, если ребенка есть с кем оставить дома помимо бабушек и дедушек, учителя не будут препятствовать отсутствию ученика в школе (даны такие указания). Если пожилые родители в состоянии обслуживать себя сами, лучше пока не посещать их лично, а контролировать по телефону. Надо стараться меньше ездить в общественном транспорте, не ходить по магазинам, когда там большое скопление людей. Посещения клубов, организацию дней рождения и других мероприятий с приглашением гостей, встреч, а также командировки разумнее отложить. Со своей стороны санслужба области усилила контроль за санитарным состоянием школ, дошкольных учреждений, торговых объектов и объектов придорожного сервиса, АЗС.

Крайне важными в такой ситуации являются меры профилактики – мытье рук со щелочным мылом, обработка спиртосодержащей жидкостью, масками нужно пользоваться тем, кто имеет проявления респираторной инфекции. Вернувшимся менее чем 14 дней назад из других стран (Литва, Польша, Латвия) нужно проинформировать об этом свою поликлинику для организации возможного наблюдения и ограничить контакты с окружающими. И относитесь с уважением к работе медиков, многие из которых в этот период трудятся с удвоенной нагрузкой.