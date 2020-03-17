В Сети рассекретили нового «убийцу флагманов» от Xiaomi

Источник материала: Tut.by

Бренд Redmi китайской компании Xiaomi готовится к анонсу нового топового смартфона — K30 Pro. По сообщению инсайдера Ishan Agarwal в Twitter, устройство может стать одним из самых доступных по цене флагманов. Издание Gizmochina добавляет , что гаджет отлично показал себя в синтетическом тесте производительности.





Redmi K30 Pro будет базироваться на процессоре Qualcomm Snapdragon 865. В бенчмарке AnTuTu, судя по информации от представителей производителя, новинка набирает 610 тысяч баллов. Это — один из самых высоких показателей даже в сравнении с более дорогими флагманскими девайсами от других брендов.

Также заявляется, что K30 Pro оснастят дисплеем с OLED-матрицей с частотой в 120 Гц. Диагональ — 6,67 дюймов, разрешение — Full HD+. В панель также встроят сканер отпечатков пальцев. Точный объем хранилища пока не называется, но известно, что его тип — UFS 3.0. Оперативная память — типа LPDDR5. Также ожидается поддержка 5G-сетей. Объем аккумулятора — 4700 мАч, в активе окажется и быстрая 33-ваттная зарядка.

Анонс девайса пройдет 24 марта. Ориентировочная цена — 428 долларов. Предположим, что за пределами Китая аппарат будут продавать под брендом Pocophone.

Ниже — цены других популярных смартфонов Xiaomi: