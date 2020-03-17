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В Сети рассекретили нового «убийцу флагманов» от Xiaomi
Источник материала: Tut.by
Бренд Redmi китайской компании Xiaomi готовится к анонсу нового топового смартфона — K30 Pro. По
Redmi K30 Pro будет базироваться на процессоре Qualcomm Snapdragon 865. В бенчмарке AnTuTu, судя по информации от представителей производителя, новинка набирает 610 тысяч баллов. Это — один из самых высоких показателей даже в сравнении с более дорогими флагманскими девайсами от других брендов.
Также заявляется, что K30 Pro оснастят дисплеем с OLED-матрицей с частотой в 120 Гц. Диагональ — 6,67 дюймов, разрешение — Full HD+. В панель также встроят сканер отпечатков пальцев. Точный объем хранилища пока не называется, но известно, что его тип — UFS 3.0. Оперативная память — типа LPDDR5. Также ожидается поддержка 5G-сетей. Объем аккумулятора — 4700 мАч, в активе окажется и быстрая 33-ваттная зарядка.
Анонс девайса пройдет 24 марта. Ориентировочная цена — 428 долларов. Предположим, что за пределами Китая аппарат будут продавать под брендом Pocophone.
Ниже — цены других популярных смартфонов Xiaomi:
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Анонс девайса пройдет 24 марта.
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