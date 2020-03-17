ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сети рассекретили нового «убийцу флагманов» от Xiaomi

17.03.2020 11:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бренд Redmi китайской компании Xiaomi готовится к анонсу нового топового смартфона — K30 Pro. По сообщению инсайдера Ishan Agarwal в Twitter, устройство может стать одним из самых доступных по цене флагманов. Издание Gizmochina добавляет, что гаджет отлично показал себя в синтетическом тесте производительности.


Redmi K30 Pro будет базироваться на процессоре Qualcomm Snapdragon 865. В бенчмарке AnTuTu, судя по информации от представителей производителя, новинка набирает 610 тысяч баллов. Это — один из самых высоких показателей даже в сравнении с более дорогими флагманскими девайсами от других брендов.

Также заявляется, что K30 Pro оснастят дисплеем с OLED-матрицей с частотой в 120 Гц. Диагональ — 6,67 дюймов, разрешение — Full HD+. В панель также встроят сканер отпечатков пальцев. Точный объем хранилища пока не называется, но известно, что его тип — UFS 3.0. Оперативная память — типа LPDDR5. Также ожидается поддержка 5G-сетей. Объем аккумулятора — 4700 мАч, в активе окажется и быстрая 33-ваттная зарядка.

Анонс девайса пройдет 24 марта. Ориентировочная цена — 428 долларов. Предположим, что за пределами Китая аппарат будут продавать под брендом Pocophone.

Ниже — цены других популярных смартфонов Xiaomi:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Латвия вводит ограничения на въезд в страну из-за коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
17.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика