Гомельчанин задушил своего брата. Его будут судить

Мужчину задержали в октябре 2019 года в Гомеле. Его 38-летний брат с августа числился без вести пропавшим. Гомельский городской отдел СК возбудил уголовное дело по факту его безвестного исчезновения.
В ходе изучения обстоятельств дела следователи установили признаки, косвенно указывающие на убийство. Вскоре выводы следствия о причастности к совершению преступления родного брата мужчины подтвердились, сообщает
По версии следствия, гомельчанин убил своего брата дома: задушил во время конфликта. Позже, чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в водоеме недалеко от места жительства.
Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.139 УК (убийство), ч.1 ст.347 УК (надругательство над трупом), а также ч.3 ст.174 УК (уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении).