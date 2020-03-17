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Гомельчанин задушил своего брата. Его будут судить

17.03.2020 11:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Гомельчанин задушил своего брата. Его будут судить
Фото из открытых источников

Мужчину задержали в октябре 2019 года в Гомеле. Его 38-летний брат с августа числился без вести пропавшим. Гомельский городской отдел СК возбудил уголовное дело по факту его безвестного исчезновения.

В ходе изучения обстоятельств дела следователи установили признаки, косвенно указывающие на убийство. Вскоре выводы следствия о причастности к совершению преступления родного брата мужчины подтвердились, сообщает БЕЛТА.

По версии следствия, гомельчанин убил своего брата дома: задушил во время конфликта. Позже, чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в водоеме недалеко от места жительства. 

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.139 УК (убийство), ч.1 ст.347 УК (надругательство над трупом), а также ч.3 ст.174 УК (уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении). 

Гомельчанин задушил своего брата. Его будут судить
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Теги: Гомель
 
 
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Суд Железнодорожного района Гомеля сегодня приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении гомельчанина, убившего своего младшего брата.
 
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