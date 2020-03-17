Гомельчанин задушил своего брата. Его будут судить

Источник материала: Аргументы и факты

Мужчину задержали в октябре 2019 года в Гомеле. Его 38-летний брат с августа числился без вести пропавшим. Гомельский городской отдел СК возбудил уголовное дело по факту его безвестного исчезновения.

В ходе изучения обстоятельств дела следователи установили признаки, косвенно указывающие на убийство. Вскоре выводы следствия о причастности к совершению преступления родного брата мужчины подтвердились, сообщает БЕЛТА .

По версии следствия, гомельчанин убил своего брата дома: задушил во время конфликта. Позже, чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в водоеме недалеко от места жительства.