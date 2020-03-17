Экономика на больничном. Как коронавирус повлиял на Китай

Источник материала: Аргументы и факты

Китайская экономика показала худшие за 30 лет показатели. Все из-за коронавируса. В декабре, когда в Поднебесной не подозревали о надвигающейся эпидемии, промышленное производство росло на 6,9%. А в январе-феврале уже рухнуло на 13,5%, сообщает агентство Reuters со ссылкой на статистические данные, опубликованные властями КНР. В самом «мрачном» прогнозе аналитики, опрошенные агентством, называли спад на 1,5%.

Коронавирус подорвал инвестиции

Розничные продажи в КНР за два месяца снизились на 20,5%, в то время как прогнозировался спад не более чем на 0,8%. Инвестиции — на 24,5%, вместо прогноза 2,8%.

Вспышка коронавируса в Китае вышла за границы Поднебесной и переросла в пандемию. Теперь это глобальное явление, которое влияет не только на здоровье и жизнь граждан, но и на экономическую жизнь мирового сообщества, говорит доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Валерия Минчичова.

«Предприятия уменьшают рабочий день или вовсе останавливаются. Часть сотрудников не выходит на работу. Эффективность производства товаров и услуг сокращается. Китай, являясь одним из ключевых участников глобальных цепочек создания стоимости, выпал из них. К тому же из-за первоначальных опасений передачи коронавируса через упаковку и содержимое некоторые товары не экспортируются из КНР», — объясняет эксперт.

Перестройка рынков. Как пандемия коронавируса повлияет на мировую экономику Подробнее

Напомним, в январе-феврале китайская провинция Хубэй (там впервые было зафиксировано заболевание COVID-19) была помещена на карантин. Плюс во всей стране были продлены новогодние каникулы — предприятия не работали, торговые центры были закрыты, жители сидели по домам. Как рассказала АиФ.ru россиянка Анастасия, проживающая в Шанхае, многие предприятия до сих пор не вернулись к работе. На вопрос, чем она сейчас занимается, девушка ответила: «Гуляю, сплю, ем, хожу пить кофе».

Недавно Пекин заявил о преодолении пика коронавируса. Однако, по мнению экспертов, опрошенных Reuters, для возвращения к нормальному функционированию китайской экономике понадобится несколько месяцев. Кроме того, коронавирус распространился на весь мир — число заболевших растет каждый день, и когда наступит пик заболеваемости за пределами КНР, сказать сложно. Аналитики предупреждают, что последствия в глобальной экономике, к которым привел коронавирус, могут спровоцировать рецессию. Это негативно отразится на спросе на китайские товары.

Последствия для мира

В 2003 году с Китая началась вспышка атипичной пневмонии, которая также отрицательно повлияла как на экономику Поднебесной, так и на мировую экономику. Прошло почти 17 лет, а значение КНР в глобальной экономике увеличилось в разы — ее доля в мировом ВВП и экспорте товаров выросла вдвое.

Нежеланная корона. Что ждет мировую экономику из-за эпидемии нового вируса? Подробнее

Потенциал воздействия коронавируса на мировую экономику гораздо выше, чем 15 или 20 лет назад. Это сразу стало заметно на нефтяном рынке, ведь Пекин является крупнейшим импортером энергоресурсов: не работают китайские предприятия, снижается спрос на углеводороды, падают цены. Следом рухнули мировые рынки ценных бумаг и валют.

«Коронавирус влияет на все сферы жизни: часть товаров, которые поставляются только из Китая, уже подорожали, туристическая отрасль находится в тяжелом положении. Снижение объемов производства в автомобильной, химической и др. отраслях в Китае привело к снижению спроса на сырье. Пострадают больше всего те государства, которые имеют тесные внешнеэкономические связи с Китаем, и государства, в которых большое количество заразившихся», — прогнозирует профессор национальной и региональной экономики Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Надежда Седова.

Карантин для Ольги Куриленко. Коронавирус добрался до «девушки Бонда» Подробнее

«Если рассматривать худший, но и наименее вероятный сценарий развития событий, то длительное и существенное замедление китайской экономики, вызванное коронавирусом, приведет к снижению темпов роста мирового ВВП и поставит недавнюю стабилизацию объемов глобальной торговли в резко противоположное положение. Перебои в цепочках поставок, вызванные продлением закрытий заводов в Китае, в первую очередь оказали бы негативное влияние на экономику ряда азиатских стран — Вьетнама, Тайваня, Южной Кореи и Малайзии, которые находятся в особо уязвимом положении», — говорит главный экономист некоммерческой международной ассоциации АССА, объединяющей специалистов в области финансов, учета и аудита Майкл Тейлор.