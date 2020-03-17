«Помогаем миллионам людей оставаться на связи». Соцсети объединились в борьбе с фейками о коронавирусе

Источник материала: СТВ

Новости мира. Социальные сети объединились в борьбе с дезинформацией о новом коронавирусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Ведущие IT-компании мира выступили с совместным заявлением. Меры по предотвращению распространения недостоверной информации о вспышке коронавируса они обсудили с представителями ВОЗ ещё месяц назад.



