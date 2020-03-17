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«Помогаем миллионам людей оставаться на связи». Соцсети объединились в борьбе с фейками о коронавирусе
Источник материала: СТВ
Новости мира. Социальные сети объединились в борьбе с дезинформацией о новом коронавирусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ведущие IT-компании мира выступили с совместным заявлением. Меры по предотвращению распространения недостоверной информации о вспышке коронавируса они обсудили с представителями ВОЗ ещё месяц назад.
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«Помогаем миллионам людей оставаться на связи». Соцсети объединились в борьбе с фейками о коронавирусе
Новости мира. Социальные сети объединились в борьбе с дезинформацией о новом коронавирусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Если пневмония вызвана...
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