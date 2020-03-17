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«Помогаем миллионам людей оставаться на связи». Соцсети объединились в борьбе с фейками о коронавирусе

17.03.2020 11:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Социальные сети объединились в борьбе с дезинформацией о новом коронавирусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Ведущие IT-компании мира выступили с совместным заявлением. Меры по предотвращению распространения недостоверной информации о вспышке коронавируса они обсудили с представителями ВОЗ ещё месяц назад. 

«Помогаем миллионам людей оставаться на связи». Соцсети объединились в борьбе с фейками о коронавирусе

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Новости мира. Социальные сети объединились в борьбе с дезинформацией о новом коронавирусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  «Если пневмония вызвана...
 
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