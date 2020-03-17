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Учения в общежитии ГУП «Дзержинское ПМС»

17.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

11 марта прошли тактико-специальные учения по тушению пожара в общежитии ГУП «Дзержинское ПМС»

Перед работниками МЧС стояла нелёгкая задача: отработать взаимодействие с обслуживающим персоналом и администрацией по оповещению персонала о чрезвычайной ситуации, организации эвакуации, а также взаимодействию с пожарной аварийно-спасательной службой.

Местом возникновения возможного пожара выбрали помещение библиотеки на 2-ом этаже: здесь наибольшая пожарная нагрузка, возможно нанесение огромного материального ущерба.

Тактический замысел учения заключался в том, что в результате короткого замыкания электропроводки в помещении произошло загорание оргтехники и бумажных документов, огонь распространился на соседние помещения, создалась предполагаемая опасность обрушения строительных конструкций здания, угроза жизни и здоровью людей. Попытка жильцов общежития потушить пожар самостоятельно оказалась безуспешной. В библиотеке со слов жителей находиться 2 посетителя, которые отправился самостоятельно в задымленное помещение, для эвакуации материальных ценностей.

Условный «пожар» отработали со всех сторон. Начальник ПАСЧ №1 г. Дзержинска Вадим Александрович Якимович провёл краткий инструктаж по технике безопасности с работниками РОЧС и рабочего персонала общежития. Когда начались учения, имитируемый пожар был локализован быстро, т.к. действовали все слаженно и оперативно.

После окончания Вадим Александрович проанализировал учения, указав на недостатки, для устранения которых были отработаны пути и методы.







 
 
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11 марта прошли тактико-специальные учения по тушению пожара в общежитии ГУП «Дзержинское ПМС»
 
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