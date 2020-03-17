БГК им. Мешкова подписал контракт с боснийским игроком

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова подписал контракт с игроком национальной сборной Боснии и Герцеговины Владимиром Враньешем, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт БГК.





Трудовое соглашение вступит в силу нынешним летом. Контракт брестчан с линейным рассчитан на два года.

Владимир Враньеш - габаритный игрок. При росте 200 см весит 107 кг. Карьеру начал в 14 лет в родном "Бораце" из Баня-Луки. С юного возраста регулярно выступал на международной арене. С 2012 года линейный стал выступать за испанский "Адемар Леон", где впервые сыграл в Лиге чемпионов. Немногим позже игрок сменил чемпионат, заключив контракт сначала с венгерским "Пиком", затем - с "Татабанье". Владимир Враньеш более десяти лет регулярно получает вызов в свою национальную сборную.

Ранее БГК заключил двухлетнее арендное соглашение с правым полусредним Павлом Пачковским, права на которого принадлежат польскому "Виве". В стан "мешковцев" новичок также переберется летом. Игрок является победителем Лиги чемпионов, регулярно вызывается в сборную Польши.

В пресс-службе БГК отметили, что работа на трансферном рынке продолжается, при этом костяк команды уже сформирован.

БГК в этом сезоне на стадии группового этапа завершил выступление в Лиге чемпионов, он смог пробиться в "Финал четырех" SEHA-лиги. Также брестчане продолжают борьбу в чемпионате Беларуси.